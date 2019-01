Arrest blaast taalstrijd in rand nieuw leven in

De inwoners van de faciliteitengemeenten moeten slechts één keer aanstippen dat ze officiële documenten in het Frans willen ontvangen, oordeelt het Hof van Cassatie. Het arrest doorkruist de communautaire vrede in de faciliteitengemeenten.

Een nieuw arrest dreigt de taalstrijd in de Vlaamse Rand rond Brussel nieuw leven in te blazen. Het arrest is het gevolg van een boze Franstalige belastingbetaler uit een faciliteitengemeente. Omdat hij zijn aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing niet in het Frans kreeg, betaalde hij de belasting niet.

In faciliteitengemeenten hebben inwoners van de andere taalgroep het recht documenten in hun moedertaal aan te vragen. Maar die rechten zijn al jaren communautaire splijtstof. De Franstaligen zien de faciliteiten als een blijvend recht voor een minderheid. Ze vinden dat een inwoner in een faciliteitengemeente slechts eenmaal moet aangeven dat hij zijn overheidsdocumenten in het Frans wil ontvangen.

Taalregister

De Nederlandstaligen zien de faciliteiten als een tijdelijke integratiemaatregel. Ze vinden dat de Franstaligen dat recht telkens opnieuw moeten aanvragen. Volgens de zogenaamde rondzendbrief-Peeters van de Vlaamse regering moeten Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten bij elk document telkens opnieuw aangeven dat ze dat in het Frans willen krijgen.

De Raad van State had in 2014 dat communautaire gesteggel voor eens en voor altijd beslecht via een typisch Belgisch compromis. Wie met een brief aangeeft dat hij zijn officiële documenten in het Frans wil ontvangen, krijgt die vier jaar lang in zijn moedertaal toegestuurd. De inwoners die dat wensen, worden in een taalregister opgenomen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) verzette zich tegen die regeling, omdat die volgens haar een aantasting van de rondzendbrief-Peeters is. Ze vernietigde de beslissing om een taalregister aan te leggen, maar werd daarvoor door de Raad van State op de vingers getikt. De jongste jaren bestond in de faciliteitengemeenten een gewapende communautaire vrede.

Nieuw arrest

Daar komt nu opnieuw verandering in. In het nieuwe arrest besliste het Hof van Cassatie dat de inwoners van faciliteitengemeenten nog slechts één keer moeten aangeven dat ze van het Frans gebruikmaken.

Het nieuwe arrest bestaat nu naast de eerdere uitspraken van de Raad van State, zegt Stefan Sottiaux, docent publiek recht aan de KU Leuven. ‘De Raad van State is het hoogste rechtscollege voor bestuurshandelingen. De oproepingsbrieven voor de verkiezingen vallen onder de eerdere uitspraken van de Raad van State. Daar verandert er dus niets. Voor fiscale geschillen of sociale zaken heeft dit arrest wel gevolgen. Franstaligen die hun aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing in het Frans willen ontvangen kunnen zich hierop beroepen.’

Het Nederlands is en blijft de bestuurstaal in de faciliteiten gemeenten. liesbeth homans vlaams minister van binnenlands bestuur

Sottiaux wijst erop dat het arrest is uitgesproken door de Franstalige kamer van het Hof van Cassatie. ‘De Vlaamse overheid kan weigeren daarin mee te gaan en proberen een nieuw arrest uit te lokken. Mogelijk komt de zaak dan voor een grote kamer waarin ook Nederlandstaligen zetelen.’

Bestuurstaal

Homans wil het arrest nog bestuderen, maar benadrukt al dat het enkel bindend is ten aanzien van de burger in dit specifieke dossier.