Artsen zonder Grenzen schetst vernietigend beeld van situatie in woon-zorgcentra tijdens corona

Overgelaten aan hun lot. Dat is de titel van een nieuw rapport waarin Artsen zonder Grenzen zijn conclusies trekt uit drie maanden crisisbijstand aan de Belgische rusthuizen. Dat biedt nieuwe politieke munitie tegen de fel bekritiseerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Artsen zonder Grenzen (AZG) sprong vanaf de derde week van maart bij in de woon-zorgcentra, toen de situatie er door de coronacrisis uit de hand begon te lopen. De medische ngo stuurde 15 mobiele teams met hulpverleners naar 135 rusthuizen, eerst in Brussel, daarna naar Vlaanderen en Wallonië. Het ging uiteindelijk om 21 woon-zorgcentra in Vlaanderen. AZG laat in zijn rapport verstaan dat het geen significante regionale verschillen vaststelde in de toestand in de rusthuizen.

Humanitaire crisis

Dat AZG moest bijspringen, is sowieso bijzonder. De ngo is vooral actief in ontwikkelingslanden met een karig gezondheidsapparaat. De conclusie in het rapport is hard. AZG spreekt van een ware humanitaire crisis. 'Uit vrees voor een overrompeling van de ziekenhuizen zoals in Italië of Spanje werden in België zowel de bewoners als de medewerkers van de woon-zorgcentra aan hun lot overgelaten. Er was een compleet gebrek aan beschermingsmiddelen, materiaal, personeel en kennis om deze ongeziene strijd aan te gaan. Veel van de doden hadden vermeden kunnen worden.'

AZG stelt vast dat 64 procent van de bijna 10.000 Belgisch Covid-19-doden rusthuisbewoners zijn. Bijna 4.900 mensen stierven in de woon-zorgcentra zelf, soms in erbarmelijke omstandigheden. De rest overleed in het ziekenhuis.

De ngo schetst een schrijnend beeld. Er is sprake van personeel dat vuilniszakken gebruikte als schort en anderen die zonder zich te ontsmetten van kamer naar kamer gingen. In andere gevallen was de vloer kleverig omdat te veel chloor was gebruikt om te ontsmetten, om te zwijgen van de giftige dampen die vrijkwamen. 'In één centrum zagen we zelfs een rat in de keuken lopen.'

In een van de rusthuizen werd een stervende man aangetroffen. 'Hij was alleen, zonder verzorging en en zonder één voorwerp dat hij kende, want hij was in een andere kamer gelegd. Er lagen uitwerpselen in de gang, er was geen eten in de koelkasten. De volgende dag was er een crisisvergadering.'

Sommige directieleden van woon-zorgcentra vertelden dat de ambulanciers bij aankomst voor de deur vroegen: 'Hebben jullie zuurstof? Dan nemen we de bewoner niet mee. Geef hem/haar meer morfine.'

Artsen zonder Grenzen was voornamelijk actief in Waalse en Brusselse rusthuizen. Maar het neemt niet weg dat ook Vlaanderen in beeld komt, waar de situatie volgens de ngo niet fundamenteel verschilde van de andere regio's.

Schrikbarende beeld

Het rapport komt boven op dat van de Vlaamse ombudsdienst. Die bracht begin deze maand schrijnende getuigenissen naar buiten van hoe de coronacrisis heeft toegeslagen in de Vlaamse woon-zorgcentra. Het meest schrikbarende beeld was dat van een stervende bejaarde die al in een open lijkzak werd gelegd.

Dat leidde toen tot een nieuwe golf van kritiek op Vlaams minister van Welzijn (CD&V) Wouter Beke. Hij wordt sinds het uitbreken van de noodtoestand in de rusthuizen eind maart onder vuur genomen voor zijn aanpak. Het hielp niet dat met de topambtenaar Carine Moykens een crisismanager aan boord moest komen. De oppositie laat geen kans ongelegen om Beke onder vuur te nemen. Beke zegt op 20 juli in de Vlaamse coronacommissie de puntjes op de i te zullen zetten.

De minister krijgt de volle steun achter zich om dat Vlaamse zorgplan uit te voeren. CD&V