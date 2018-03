Audit legt fraude bloot bij Vlaamse administratie

Audit Vlaanderen legt jarenlang gesjoemel bij het vroegere Departement Leefmilieu bloot. Voor Groen volstaat het niet tuchtmaatregelen te nemen tegen de ambtenaren. De oppositiepartij roept de Vlaamse regering op het dossier aan het parket te bezorgen.

Bij het vroegere departement Leefmilieu zijn meerdere ambtenaren bevorderd op een manier die indicaties van fraude vertoont. Dat staat in een audit die na lang aandringen door Groen aan het Vlaams Parlement is bezorgd.

Er werd gevraagd actief mee op zoek te gaan naar personeelsleden die een beloning verdienden. audit

Volgens Audit Vlaanderen is in vier concrete selectiedossiers sprake van onregelmatigheden. Functies werden op maat van bepaalde kandidaten geschreven en vroeger gesignaleerd aan de voorkeurskandidaten. Volgens de audit was het ook gangbaar om de bevoorrechte kandidaten vooraf over de vragen in te lichten. In één geval leidde die ongelijke behandeling rechtstreeks tot een bevordering van de minder goede kandidaat.

Vriendjespolitiek

Tijdlijn Mei 2016> Een anonieme melding leidt tot een vooronderzoek van Audit Vlaanderen. Het toenmalige Departement Leefmilieu vermindert daardoor het aantal bevorderingen van 22 naar 12. Oktober 2016> Audit Vlaanderen krijgt een nieuwe anonieme melding over frauduleuze praktijken bij de bevorderingsprocedures en start een forensische audit op. 1 april 2017> Het Departement Leefmilieu en het Departement Ruimte fuseren tot het Departement Omgeving. De topman van het Departement Leefmilieu gaat met pensioen. September 2017> Audit Vlaanderen legt indicaties van fraude bloot bij de bevorderingsprocedures. De audit wordt onder meer verstuurd naar de bevoegde ministers.

Bovenal schetst de audit een hallucinant beeld van de vriendjespolitiek die jarenlang aan de top van het vroegere Departement Leefmilieu heerste. ‘Er werd gevraagd actief mee op zoek te gaan naar personeelsleden die een beloning verdienden, in mailverkeer werd openlijk over voorkeuren voor bepaalde kandidaten gesproken en aan bepaalde personeelsleden werd een hogere loonschaal voorgesteld’, klinkt het letterlijk.

Het doel van die vacatures was het nog beschikbare budget zo veel mogelijk in te zetten voor interne promoties. ‘Anders vloeit het geld terug naar de schatkist’, staat in een interne mail te lezen.

Audit Vlaanderen hekelt niet alleen de vriendjespolitiek, maar ook het gebrek aan openheid en medewerking bij de doorlichting. De onregelmatigheden waren ‘manifest en algemeen gekend.’ Meerdere sleutelpersonen waren op de hoogte. Sommige ambtenaren kregen zelfs de opdracht documenten uit de selectieprocedure te verwijderen.

‘Enkele leden van de directieraad deelden aan Audit Vlaanderen mee dat er sprake was van meerdere verborgen agendas, onduidelijke informatiestromen en bevorderingen op maat’, luidt het letterlijk. Bovendien ontkenden verschillende betrokkenen tegenover Audit Vlaanderen de feiten. Pas toen zij met bewijzen of mails werden geconfronteerd, gaven zij de feiten toe. De auditoren schrijven letterlijk: ‘Een opmerking van één geïnterviewde typeert niet alleen de medewerking, maar ook de bedrijfscultuur: ‘Zwijgen is goud.’

Fusie

Toen de audit in september 2017 werd opgeleverd, was de betrokken administratie al samen met het departement Ruimte Vlaanderen opgegaan in het nieuwe Departement Omgeving. De topambtenaar, Jan-Peter Heirman, ging op dat moment met pensioen.

De reeks promoties was volgens de audit ook een manier om met het oog op de nakende fusie enkele sleutelposities in te nemen. In een mail staat letterlijk: ‘Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zou dus best wat bevorderingen doen, want anders zal vrijwel elke dienst in de toekomst door iemand van Ruimte Vlaanderen worden geleid.’

Sinds de doorlichting zijn tegen zes ambtenaren tuchtmaatregelen opgestart, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Drie van hen zijn daartegen in beroep gegaan. Over twee van die drie dossiers raakte de Raad van Beroep het niet eens, waardoor Schauvliege nu als beroepsinstantie over hun dossier moet oordelen. In een eventuele volgende stap kunnen de betrokkenen nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Parket

'Gezien het om fraude gaat, roep ik de Vlaamse regering op het hele dossier toch nog over te maken aan het parket', zegt Vlaams fractievoorzitter Björn Rzoska (Groen).

De oppositiepartij Groen wil nog een stap verder gaan. Vlaams fractievoorzitter Björn Rzoska vraagt om het hele dossier aan het parket te bezorgen.