Autobanden grootste bron van microplastics in waterlopen

Jaarlijks belanden door bandenslijtage 250 ton microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Het gezondheidsrisico van die partikels voor mens en milieu is beperkt.

Voor het eerst geeft een onderzoek duidelijkheid over hoe het gesteld is met microplastics in de Vlaamse waterlopen. Die zijn wijdverspreid, zo blijkt uit de analyse die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de onderzoeksinstelling VITO en de Universiteit Gent van 210 waterstalen gemaakt hebben. In 1 liter oppervlaktewater werden gemiddeld 0,36 deeltjes microplastic teruggevonden. Het gaat vooral om polypropyleen en polystyreen.

De aangetroffen concentraties zijn vergelijkbaar met die in andere Europese landen, zoals Nederland, Finland en Hongarije. De bronnen zijn erg uiteenlopend: van zwerfafval langs de straatkant tot huishoudelijk afvalwater. Zuivering van rioolwater zou 97,5 procent van de partikels uit het afvalwater halen, al komen nog altijd 29 microplastics per Vlaming per dag in de waterlopen terecht.

Voedselketen

Een bron die volgens de VMM vooralsnog onderbelicht bleef, zijn microscopisch kleine bandenpartikels die ontstaan door bandenslijtage. Die spoelen door neerslag op het wegdek weg en belanden zo in het oppervlaktewater. Jaarlijks zouden naar schatting 650 ton rubberpartikels op de Vlaamse wegen terechtkomen, waarvan 250 ton afvloeien naar het oppervlaktewater. 'Dat is aanzienlijk meer dan het huishoudelijk afvalwater', zegt de VMM in een persmededeling.

Microplastics zijn een probleem waar internationaal al langer de aandacht op wordt gevestigd. Volgens een schatting uit 2018 zou wereldwijd 86 miljoen ton plastic in het milieu en het water terechtkomen. In het water fragmenteert dat plastic tot kleine deeltjes. Als die door vissen opgenomen worden, dan kunnen de partikels terechtkomen in de voedselketen.

Kraanwater

Voorlopig is er evenwel nog geen bewijs dat dat een effect op de gezondheid heeft, zo stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in 2019. Volgens de VMM zijn ook in Vlaanderen de risico's voor het ecosysteem en de mens 'verwaarloosbaar'. Dat ook de concentratie micropartikels in ons kraantjeswater beperkt is, versterkt die analyse.