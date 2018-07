Bart De Wever: 'Gedaan met bedelen voor Antwerpen'

Bart De Wever wilde graag het historisch document over de curatele - waaronder gewezen Vlaams minister Luc Van den Bossche (sp.a) Antwerpen in 1995 had geplaatst - door de versnipperaar halen, nu de historische schulden eindelijk zijn afbetaald.

Miljardenschuld

'In 1983 was Antwerpen failliet ', blikte Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans (N-VA) terug. Antwerpen keek aan tegen een miljardenschuld, die de stad zelf niet meer kreeg afbetaald. In 1995 werd Antwerpen onder Vlaamse curatele geplaatst.

De schuld daalde van 1,64 miljard of 3.635 euro per inwoner eind 2003 naar 395 miljoen euro, of 750 euro per inwoner in 2018. Daarmee zit de Antwerpse schuld onder het gemiddelde van 990 euro per inwoner in Vlaanderen.