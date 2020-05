Bart De Wever: 'We gijzelen elkaar de dood in'

De N-VA-voorzitter blijft bij zijn aanbod van maart om een soort minimumregering te vormen met zowel de PS als de N-VA aan boord.

'We gijzelen elkaar de dood in.' Zo analyseert N-VA-voorzitter Bart De Wever de patstelling in de federale regeringsvorming tussen zijn partij en de PS. 'Ik ben niet van inzicht veranderd', zei De Wever dinsdag. 'Ik ben niet kleinzerig.' De Wever deed zijn uitspraken tijdens de voorstelling van het boek 'Het DNA van Vlaanderen' van VRT-journalist Ivan De Vadder en marktonderzoeker Jan Callebaut.

Zoals bekend was er in maart een principeakkoord over de vorming van zo'n regering. Die piste werd toen afgeschoten door PS-voorzitter Paul Magnette, waarna werd beslist dat de regering van lopende zaken volmachten krijgt om de coronacrisis aan te pakken. De PS en de N-VA voelen de hete adem van andere partijen in hun nek als ze met elkaar in zee gaan. Een oplossing voor die patstelling in de N-VA-logica is het confederalisme, maar De Wever beseft dat daarvoor geen tweederdemeerderheid bestaat.

Vlaams Belang

Hij kwam ook terug op de gesprekken die hij vorige zomer met Vlaams Belang heeft gevoerd tijdens de Vlaamse regeringsvorming. De Wever gaf aan dat hij met een bepaalde verwachting naar die gesprekken was getrokken over de transitie bij Vlaams Belang - lees: minder radicaal - maar dat hij die in de realiteit niet ziet. De verschillen met de top en het middenkader tussen beide partijen 'is heel erg groot en niet verkleind', luidde het. 'Ik zie daar geen gemeenschappelijk verhaal mee.'

Sp.a