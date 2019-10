‘Bart De Wever heeft het vel van Wouter Beke gered'

Krijgt CD&V een voorzittersstrijd tussen Vincent Van Peteghem en Hendrik Bogaert? Het regeerakkoord biedt kansen voor beiden. De schoonmoeders in de regering zijn geen cadeau.

Dramatisch nachtje, dinsdag bij CD&V. Na een congres waar 86 procent van de aanwezigen het licht op groen zette voor regeringsdeelname mondde de aanduiding van de nieuwe ministers uit in een therapeutische sessie met veel geknakt riet.

Eerst moesten de ex-ministers Joke Schauvliege en Koen Van den Heuvel ter plekke vernemen dat niet één van hen de strijd om het voorzitterschap van het Vlaams Parlement had verloren, maar allebei. En vervolgens moest voorzitter Wouter Beke een deus ex machina uit zijn hoed toveren om zelf te kunnen toetreden tot de regering-Jambon. Dat de voorzitter die CD&V op 26 mei naar de nederlaag leidde zichzelf een prachtige exit als minister van Welzijn cadeau deed, viel bij velen slecht. Beke kreeg maar van 12 van de 19 Vlaamse fractieleden een ja.

‘Was de partijtop afgekomen met alleen maar Crevits en Beke als nieuwe ministers, dan had de fractie dat weggestemd’, zegt een aanwezige. ‘Na de verkiezingen was er nood aan vernieuwing, aan een jong gezicht. Pas toen bekend raakte dat we geen twee maar drie ministers kregen en dat die derde ons jonge talent Benjamin Dalle was, kon het passeren.’

In diverse afdelingen waar het regeerakkoord werd voorgesteld was de kritiek dinsdagochtend al te horen. ‘Beke heeft snel begrepen dat hij het niet ging redden’, zegt een partijtopper. ‘Daarom heeft hij N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk gemaakt dat CD&V een derde minister moest krijgen in plaats van de parlementsvoorzitter.’

Negativisme

Voor De Wever viel die vraag uiteindelijk niet zo slecht. Zo kon hij bijna alle bevoegdheden binnenhalen die hij wou en een betere oplossing bedenken voor Liesbeth Homans (N-VA). ‘De Wever heeft het vel van Beke gered’, zegt de topper.

Of de partij daarmee gered is, is iets anders. Ook de keuze voor Dalle (37) is niet onomstreden. Iedereen mag het erover eens zijn dat de Brusselaar met West-Vlaamse roots de zeldzame topcombinatie van hersenen en looks bezit, hij raakte met amper 2.044 stemmen niet verkozen op 26 mei. Vooral uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen komt gemor. ‘Wat levert een Brusselse minister electoraal op? Niks. De facto heeft CD&V zich teruggetrokken in West-Vlaanderen en Limburg.’

Dat negativisme wordt elders gecounterd. Veel jongere leden hebben moed geput uit de keuze voor Dalle. Ook over de therapeutische sessie van dinsdag zijn sommige aanwezigen positief. ‘Iedereen heeft zijn hart kunnen luchten, frustraties van jaren terug kwamen boven. De openheid waarmee we tegen elkaar gesproken hebben, is hoopgevend.’

Nu Beke weg is uit de Wetstraat 89, hoopt de partijtop de rust te laten terugkeren met een nieuwe voorzitter met dezelfde kenmerken als Dalle: jong, slim en verbindend. ‘Ik hoop dat de leden iemand kiezen die niet splijt, maar verenigt’, zei Hilde Crevits op Radio 1.

Twee kampen

De vrees is groot dat voorzittersverkiezingen de partij helemaal in twee splijten, met een conservatief kamp rond Hendrik Bogaert en een progressief kamp rond Sammy Mahdi. Die getalenteerde voorzitter van Jong CD&V is zelf ook beducht voor zo’n tweedeling. ‘Ik wil de partij meer schwung geven, maar ik ben er nog niet uit of ik dat als voorzitter moet doen’, zegt Mahdi.

De man die volgens velen aan de vereisten voldoet, is Vincent Van Peteghem (38), de burgemeester van De Pinte. De leider van de ‘twaalf apostelen’ die CD&V doorlichtten na 26 mei wordt breed gedragen. In tegenstelling tot Bogaert liet hij nog niet in zijn kaarten kijken.

Of Van Peteghem en Bogaert zich allebei kandidaat stellen, moet nog blijken. De omstandigheden zijn namelijk gewijzigd. Dat CD&V in de regering-Jambon mee met de N-VA naar rechts opschuift, bevestigt het verhaal van Bogaert, maar kan hem ook de wind uit de zeilen nemen. Wie kan nu nog opmerken dat CD&V de kiezer niet begrepen heeft?