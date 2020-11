Bart De Wever herverkozen als N-VA-voorzitter

Antwerps burgemeester Bart De Wever is zaterdag met 97 procent van de stemmen herverkozen als voorzitter van de N-VA. Dat heeft de partij zaterdagmiddag bekend gemaakt. De Wever was de enige kandidaat.

Volgens de partijstatuten is een voorzitter gebonden aan het maximum van twee termijnen. Bart De Wever leidt N-VA al sinds 2004 en verkreeg dus al drie keer eerder een uitzondering. Daardoor kan hij aan een zesde mandaat beginnen. De Antwerpse burgemeester kan de partij nu runnen tot 2023. In 2004 nam Bart De Wever de fakkel over van Geert Bourgeois, die de partij in 2001 oprichtte na het uiteenvallen van de Volksunie (VU).