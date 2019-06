Bart De Wever zet schepen Jinnih Beels op haar plek

Als Bart De Wever (N-VA) Vlaams minister-president wordt, is de volgende burgemeester zeker iemand van zijn partij.

De Wever reageert voor het eerst op de open sollicitatie van sp.a-schepen Jinnih Beels om zelf de sjerp om te gorden. 'Dat stoort mij niet, dat is de vrijheid van meningsuiting. Mijn opvolger moet de meest geschikte persoon zijn, maar ik kan wel zeggen dat het iemand van de N-VA zal zijn. Gezien de krachtsverhoudingen in de gemeenteraad lijkt me dat vrij logisch. We bezetten daar 23 zetels', zegt De Wever in het Limburgse Bilzen. Hij kwam er de lokale N-VA-afdeling steunen op campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die er moeten worden overgedaan.

Formateur

De Wever is formateur om een nieuwe Vlaamse regering op de been te brengen. De kans is onbestaande dat de N-VA er geen deel van uitmaakt. De Wever zei voor de verkiezingen dat hij kandidaat-minister-president is, waardoor de job in principe voor het grijpen ligt.

Beels zei al herhaaldelijk dat zij de sjerp ziet zitten. Maar die poort sluit De Wever nu. Hij sloot in Antwerpen vorig jaar een coalitie met sp.a en Open VLD, maar dat was niet naar de zin van drie van de zes sp.a-verkozenen Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh. Het gevolg was dat voor sp.a alleen Tom Meeuws en Jinnih Beels schepen werden, terwijl de partij recht had op drie schepenposten. Yasmine Kherbache paste omdat ze voor het nationale niveau koos.

Zomerluwte

De aanduiding van een derde schepen leidt tot spanningen bij de Antwerpse sp.a. Geen van de drie gemeenteraadsleden wil plek maken voor Tatjana Scheck, de kandidate die door de partij naar voren wordt geschoven. Tom Meeuws zei gisteren in het duidingsprogramma 'Terzake' dat hij de zomerluwte wil gebruiken om een oplossing te vinden. 'Maar we gaan niemand buiten duwen.'