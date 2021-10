Bart Somers (Open VLD): ‘We breken met de keizer-kostermentaliteit’...

Vlaams minister van Lokale Besturen Bart Somers wil meer taken doorschuiven naar de lokale besturen. Een trein met de eerste wagon staat stilaan klaar. De tweede volgt dit najaar.

Wie het kantoor van Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) binnenwandelt, kan niet naast de metersbrede, glanzende foto van de Grote Markt van Mechelen kijken, de stad waar hij sinds 2001 - en vandaag titelvoerend - burgemeester is. Wanneer hij echt op dreef komt, gaat het doorgaans over het lokaal beleid, dat hij van daar kent.

Somers vindt dat de wegen veiliger worden als de lokale politie meer armslag krijgt in de handhaving. Hij is ervan overtuigd dat armoede bestrijden het best lokaal begint, omdat gezinswerkers kunnen helpen de deurwaarder te bellen, de kinderen op school in te schrijven, de VDAB te contacteren en een verslaving aan te pakken. Hij denkt dat de klimaatopwarming bestrijden lokaal begint, zeker nu 266 van de 300 Vlaamse gemeenten het burgemeestersconvenant hebben ondertekend met een plan om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten.

‘Je kan heel veel uitdagingen niet meer aan als je niet op de slagkracht van de gemeente kan rekenen’, zegt hij. ‘Dat komt omdat de maatschappij vandaag veel minder hiërarchisch is. Je moet mensen, organisaties en bedrijven kunnen mobiliseren.’

Vlaanderen moet daarom de lokale besturen inniger omarmen, vindt Somers. ‘De Vlaamse overheid is een vrij jong bestuursniveau, dat staatshervorming na staatshervorming meer bevoegdheden kreeg. We hebben die nieuwe taken altijd zelf in handen genomen, op een centralistische manier. In Denemarken of Nederland, landen die voor ons vaak een voorbeeld zijn, worden veel meer taken doorgeschoven naar het lokale bestuur. Daar ligt een deel van hun succes.’

Durft de Vlaamse regering dat vertrouwen te geven aan lokale besturen?

Bart Somers: ‘Dat is onze filosofie. Tijdens de vorige legislatuur ging 15 miljard euro naar de lokale besturen. Deze legislatuur wordt dat 20 miljard euro. We voeren de regio’s in, zodat het duidelijker wordt welke gemeenten met elkaar samenwerken. Voor alle duidelijkheid: dat is geen nieuwe bestuurslaag. Het is net ‘de opkuis’ van de 2.200 structuren die tussen de Vlaamse gemeenten bestaan, met hun eigen raad van bestuur, website, subsidies en administratie, met postjes en mandaten. We hebben de opkomstplicht afgeschaft, burgers meer greep gegeven op wie hun burgemeester wordt en de gemeenteraad meer macht gegeven om van coalitie te wisselen.’

We hebben 300 gemeenten in Vlaanderen. Beeld u in dat we er maar 150 of 100 hebben. Wat een dynamiek zou dat niet geven? Bart Somers

‘We hebben fusies aangemoedigd, zodat gemeenten aan slagkracht winnen. Vorige legislatuur zijn kleine gemeenten met elkaar samengegaan. Nu komen de grotere fusies eraan, zoals Tongeren-Borgloon en Bilzen-Hoeselt. En er gaan er nog veel volgen. We hebben 300 gemeenten in Vlaanderen. Beeld u in dat we er maar 150 of 100 hebben. Wat een dynamiek zou dat niet geven?’

‘Kijk naar de coronacrisis. Wie heeft echt goed werk geleverd? De lokale besturen in de organisatie van de vaccinaties. Ik herinner me hoe ik in het parlement de vraag kreeg hoe je zoiets in een maand kon organiseren. Het was rond in 14 dagen. Denk aan de zomerscholen, in de strijd tegen leerachterstand. 11.000 kinderen hebben daar deze zomer aan deel genomen.’

Welke taken zou u willen doorschuiven naar de lokale besturen?

Somers: ‘Er ligt een pakket van 225 miljoen euro klaar. Ze zullen het onthaal organiseren van de Centra voor Algemeen Welzijn - die vanuit Vlaanderen worden gefinancierd - omdat ze dat al doen voor het OCMW. Ze zullen het vervoer voor buitengewoon onderwijs kunnen organiseren. Waarom maken we hen ook niet volledig verantwoordelijk voor buitenschoolse kinderopvang? Vandaag wordt het personeelsbeleid in de gemeenten tot in de kleinste details door de Vlaamse overheid bepaald. Ook dat kan anders. Lokale besturen zouden ook meer armslag moeten krijgen om milieuregels te handhaven.’

Is dat geen vrij kleine stap voor wat in Vlaanderen een ‘interne staatshervorming’ heet?

Somers: ‘Het is een doorbraak. We breken met de keizer-kostermentaliteit. Dit is de eerste wagon van een trein die vertrekt. We schuiven een 35-tal taken door naar de lokale besturen, waarvan ik de belangrijkste net aanhaalde. We zijn de details aan het uitwerken met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. In de loop van het najaar moet dan een tweede wagon - taken ter waarde van een half miljard euro - volgen. Maar daarover moeten we in de regering nog de knopen doorhakken.’

Krijgen de lokale besturen het volledige budget voor die taken mee?

Somers: ‘We zien het niet als een besparing omdat dit pas in 2025 ingaat. Bovendien zijn we van plan de financiering van de lokale besturen te herbekijken. We hebben het Gemeentefonds, het Stedenfonds en het Openruimtefonds. Er is apart beleid voor de 13 centrumsteden, maar het is een Vlaams huis met veel koterijen geworden. Vilvoorde heeft de uitdagingen van een grootstad, maar niet eens het statuut van een centrumstad. We beginnen nu een onderzoek naar die financiering. Dat moet leiden tot drie à vier heldere opties. De volgende Vlaamse regering moet dan beslissen.'

Maar u hoopt op efficiëntiewinsten?

Somers: ’Uiteraard. Anders zouden we deze oefening niet maken. Maar wie krijgt die winst? De lokale besturen? De Vlaamse overheid? Dat moeten we nog beslissen. Maar sowieso wint de burger dankzij beter en efficiënter beleid.’

Dreigt de slinger door te slaan? De ‘modernisering van de lokale democratie’ lijkt er vooral toe te leiden dat gemeenten sneller van bestuur wisselen, zoals in Blankenberge.

Somers: ‘Ik vind van niet. Lokale besturen zijn volwassen democratieën. Vroeger kon een conflict in het bestuur alleen worden opgelost via een loodzware procedure bij de provinciegouverneur. Dat kwam erop neer dat je kon trouwen, maar niet kon scheiden, behalve als je aan meneer pastoor bewees dat je twee jaar lang genoeg ambras had gemaakt om uiteen te mogen gaan. In de vorige bestuursperiode hebben 14 Vlaamse gemeenten een beroep gedaan op die bijna onmogelijke procedure. In deze bestuursperiode staat de teller op drie: Blankenberge, Meise en Langemark-Poelkapelle.’

De provincies zijn een overbodig bestuursniveau. Bart Somers

U wilt het lokale niveau sterk hervormen. Wordt het dan ook niet dringend tijd om de provincies af te schaffen?

Somers: ‘In deze regering is afgesproken daar deze legislatuur van af te blijven. Maar het is mijn overtuiging dat het een overbodig bestuursniveau is. Ik wil veel verder gaan: in Nederland zijn de lokale besturen goed voor 30 procent van de overheidsuitgaven, bij ons 13 procent. Dat komt omdat we veel hebben uitbesteed aan middenveldorganisaties, zoals ziekenfondsen en vakbonden. Maar het komt ook omdat Vlaanderen heel centralistisch georganiseerd is.’