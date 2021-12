Bart Tommelein en Lydia Peeters persoonlijk gedagvaard voor debacle terugdraaiende teller

15.000 zonnepaneeleigenaars dagvaarden Lydia Peeters en Bart Tommelein op persoonlijke titel. Ze vinden dat de voormalige Vlaamse ministers van Energie beloftes deden over het rendement van zonnepanelen die vals bleken.

15.000 zonnepaneeleigenaars hebben Peeters en Tommelein, voormalige Open VLD-ministers voor Energie, op 6 december op persoonlijke titel gedagvaard. Dat blijkt uit een mail die De Tijd in handen kreeg. Het nieuws wordt bevestigd door Peeters en Verbist Advocatuur, het kantoor dat de zonnepaneeleigenaars verdedigt.

Schermvullende weergave Lydia Peeters, nu Vlaams minister van Mobiliteit. ©Photo News

Peeters, vandaag minister van Mobiliteit, en Tommelein, Vlaams Parlementslid, beloofden in de vorige legislatuur dat wie voor eind 2020 zonnepanelen plaatste nog 15 jaar van de terugdraaiende teller zou kunnen genieten. Maar begin dit jaar trok het Grondwettelijk Hof een streep door die regeling. De 15.000 eigenaars stelden daarop de Vlaamse regering in gebreke, omdat ze door de vernietiging rendement mislopen dat de politiek hen beloofd had.

Nu smeren de gedupeerden de twee ministers een persoonlijke dagvaarding aan. De aanleiding is een schriftelijk standpunt van de Vlaamse overheid, dat stelt dat Peeters en Tommelein bij de beloftes die ze deden over de terugdraaiende teller niet gemandateerd waren door de Vlaamse regering. Met andere woorden: Peeters en Tommelein beloofden zonnepaneeleigenaars op persoonlijke titel een rendement - en niet vanuit hun rol als lid van de Vlaamse regering. Omdat de Vlaamse overheid Peeters en Tommelein persoonlijk met de vinger wijst, zagen de gedupeerden zich genoodzaakt hen te dagvaarden.

Voor zover minister Tommelein en/of het kabinet van minister Peeters al een bepaald rendement beloofd zouden hebben, viel een dergelijke belofte alleszins buiten hun bevoegdheid.

In het schriftelijke standpunt van de Vlaamse overheid worden interviews van Peeters en Tommelein in de media vermeld. 'Daarbij wordt gesteld dat minister Tommelein de verklaring in persoonlijke naam deed, niet gedekt door de Vlaamse regering', valt te lezen in een samenvattende mail aan de gedupeerden. 'Voor zover minister Tommelein en/of het kabinet van minister Peeters al een bepaald rendement beloofd zouden hebben, viel een dergelijke belofte alleszins buiten hun bevoegdheid.'

De redenering uit het schriftelijk standpunt is opvallend, want de regeling voor de terugdraaiende teller werd door de hele regering en de meerderheid in het parlement gesteund. 'Ik heb geen beloften gedaan die niet werden afgetoetst bij de regering', reageert Peeters. 'Ik heb een uitspraak gedaan over het decreet dat goedgekeurd is in het parlement.'