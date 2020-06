Basisscholen volgend jaar hoe dan ook open

Het onderwijs werkt volgend schooljaar met kleurcodes of 'dreigingsniveaus'. Zelfs bij een nieuwe coronagolf blijven de kleuterklassen en lagere scholen volledig open. Dat staat in een advies van de expertengroep GEES.

Het onderwijs zal werken met vier verschillende kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. De bedoeling is dat scholen makkelijk schakelen tussen de niveaus, afhankelijk van hoe de epidemie evolueert. Het nieuws werd gemeld door RTBF en bevestigd aan De Tijd.

Code groen geldt alleen in het geval dat er sprake is van een vaccin of van groepsimmuniteit. Daar gaat men voorlopig niet van uit.