Basisscholen volledig open op 5 juni

De lagere scholen kunnen vanaf 5 juni volledig heropenen. De afstandsregels worden versoepeld. Dat heeft het Overlegcomité woensdagavond beslist.

De lagere scholen kunnen dan toch volledig heropenen. Het Vlaamse onderwijsveld had vrijdag al een akkoord om de kleuterscholen volledig te openen. Voor de lagere scholen was het probleem dat alle leerjaren wel welkom waren, maar nog altijd strikte veiligheidsmaatregelen bleven gelden. Daardoor konden veel scholen de versoepeling in de praktijk niet aan en moesten ze ouders en leerlingen teleurstellen. Na een lang overleg tussen de gemeenschappen en de GEES, de werkgroep die de exit uit de lockdown begeleidt, is besloten dat die strikte veiligheidsmaatregelen wegvallen: ook in de lagere scholen kunnen de klassen gewoon hernemen zoals voor corona.

De klas vormt de nieuwe contactbubbel waarin de kinderen moeten blijven. Leerlingen zijn onderling niet meer verplicht aan social distancing te doen, behalve tegenover de leerkracht. Dat maakt het mogelijk volledige klassen te laten hernemen in het gewone klaslokaal. De ingewikkelde puzzels die directies afgelopen weken hebben moeten leggen, komen zo te vervallen. Ook voor ouders is de uitbreiding goed nieuws.

5 juni

De versoepeling kan officieel vanaf maandag 8 juni, maar scholen mogen al proefdraaien vanaf vrijdag 5 juni. De datum was het grootste struikelblok. Voor de kleuterscholen is beslist dat de heropening vanaf 2 juni ingaat. De lichte versoepeling voor de lagere scholen die het Vlaamse onderwijsveld was overeengekomen, ging ook dan in. Dat Vlaanderen op eigen houtje zulke beslissingen nam, schoot in het verkeerde keelgat bij Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franse Gemeenschap.

Dat heeft dus geleid tot een Belgisch compromis: scholen moeten nog een paar dagen langer wachten, maar kunnen de heropening van het lager onderwijs dan wel op een haalbare wijze organiseren. ‘Ik vraag vergiffenis aan al die directeurs en leerkrachten die al druk bezig zijn met de herinrichting van hun school’, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). ‘Maar dit is de eenvoudigste en toch veilige heropening, waarmee we honderdduizenden kinderen, ouders, leerkrachten en directies tegemoetkomen.’