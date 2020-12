Bedrijfswagens volgend jaar fors zwaarder belast

Het belastbare voordeel van bedrijfswagens stijgt fors door de jaarlijkse aanpassing van de standaarduitstoot in de berekeningsformule.

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die wagen ook voor privéverplaatsing of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel wordt forfaitair berekend.

In de berekeningsformule wordt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen vergeleken met de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Tussen begin oktober 2019 en eind september 2020 is die aanzienlijk gedaald, wat resulteert in een hoger belastbaar voordeel. De twee voorgaande jaren was er nog een stijging van de gemiddelde uitstoot.

Standaarduitstoot

102 gram Voor benzine-, lpg- of aardgaswagens gaat de standaarduitstoot vanaf volgend jaar van 111 naar 102 gram per kilometer.

In de berekeningsformule van het belastbare voordeel wordt de uitstoot naar een CO2-coëfficiënt vertaald. De basis-CO2-coëfficiënt van 5,5 procent geldt voor een auto met een standaarduitstoot. Voor benzine-, lpg- of aardgaswagens gaat de standaarduitstoot vanaf volgend jaar van 111 naar 102 gram per kilometer of een daling met 8,1 procent. Voor dieselwagens is er een daling van 91 naar 84 gram per kilometer of met 7,7 procent.

Als uw auto een hogere uitstoot heeft dan de standaard wordt de CO2-coëfficiënt in de berekeningsformule met 0,1 procent verhoogd per extra gram CO2, tot een maximum van 18 procent. Auto's met een lagere uitstoot worden beloond: de coëfficiënt wordt met 0,1 procent verlaagd per gram CO2, zonder dat het percentage onder 4 procent kan dalen.

Belastbaar voordeel

Hoeveel het belastbare voordeel stijgt, hangt af van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Voor bijvoorbeeld een dieselwagen met een cataloguswaarde van 45.000 euro en een CO2-uitstoot van 129 gram stijgt het jaarlijks belastbare voordeel volgend jaar met 7,5 procent, van 3.587 naar 3.857 euro. Voor een benzinewagen met een cataloguswaarde van 50.000 euro en een CO2-uitstoot van 136 gram is er een stijging met 11,3 procent tot 3.814 euro.

Bestuurders van milieuvriendelijke auto's, zoals elektrische of hybride wagens, worden belast op een minimumvoordeel, ook al stoot de auto weinig of niets uit. Dat minimumvoordeel bedraagt dit jaar 1.360 euro. Het bedrag voor volgend jaar is nog niet bekend.

Ouderdom