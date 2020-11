Bedrijven mogen onroerende voorheffing vier maanden later betalen

'Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik mij daar zorgen over maak', zei Diependaele woensdag in 'Villa politica'. Om die put te dempen wil hij de komende maanden bekijken op welke uitgaven beknibbeld kan worden. 'Er komt een brede heroverweging. We moeten elke uitgave in vraag stellen. Als de maatschappelijke return beperkt is, moeten we die verlagen.' Bijkomende belastingen zijn volgens de minister niet aan de orde. 'De economische situatie laat dat niet toe.'