Bedrijven vroegen al voor 126 miljoen euro aan Vlaamse coronaleningen aan

Al 238 kmo's, start- en scale-ups hebben bij Vlaanderen een achtergestelde lening aangevraagd om meer ademruimte te krijgen in de coronacrisis. Vlaanderen verstrekte zo al ruim 126 miljoen euro aan noodleningen.

Om bedrijven die door de coronacrisis in zware problemen komen te ondersteunen heeft Vlaanderen de zogenaamde achtergestelde coronalening in het leven geroepen. Dat is een hulplijn voor kleinere bedrijven die nood hebben aan steun op langere termijn en die niet in aanmerking komen voor een bancair overbruggingskrediet. De lening is gericht op kmo's en start- en scale-ups en kan sinds 5 mei worden aangevraagd.

533.346 euro leenbedrag Het gemiddelde leenbedrag is 533.346 euro.

238 bedrijven hebben een achtergestelde lening aangevraagd bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. In totaal gaat het over ruim 129 miljoen euro. 144 kmo's vroegen 66 miljoen euro aan leningen aan, 94 start- en scale-ups vroegen 60 miljoen euro aan. Het gemiddelde leenbedrag is 533.346 euro.

Extra kapitaal

'Met de hinder- en compensatiepremie hebben we voor veel bedrijven ondersteunende maatregelen op de korte termijn, om vaste kosten te kunnen betalen. Maar veel bedrijven hebben nog maanden, soms jaren nood aan extra kapitaal om deze crisis te boven te komen. Vandaar de achtergestelde leningen', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Aanvankelijk kon een bedrijf een maximale lening van 800.000 euro aanvragen, maar na overleg met Europa - dat toeziet dat de leningen geen staatssteun zijn - werd dat opgetrokken naar 2,8 miljoen euro aanvragen. Als een private investeerder instapt, kan de lening worden verhoogd tot 4,3 miljoen euro. Op de lening geldt een intrestvoet van minimaal 4,5 procent. De eerste aangevraagde leningen zijn goedgekeurd.

Levensvatbare bedrijven

Alleen levensvatbare ondernemingen komen in aanmerking voor een lening. Van kmo's en zelfstandigen wordt verwacht dat ze voor de coronacrisis positieve kasstromen hadden en dus in aanmerking kwamen voor een gewone bankfinanciering. Voor start- en scale-ups liggen de drempels lager. Zij mogen de voorbije drie jaar geen of slechts beperkt positieve kasstromen gehad hebben, als ze maar innovaties ontwikkelen.