Beersel weigerde opnames Game of Thrones wegens brandveiligheid

De gemeente Beersel kreeg twee jaar geleden een vraag van de producers van de Game of Thrones, een serie van HBO en één van de populairste fictieproducties ter wereld, om opnames te maken in het kasteel van Beersel, maar zag zich verplicht die aanvraag te weigeren.

Het was niet zozeer de bedoeling om in het kasteel opnames te maken die in de serie zelf zouden gebruikt worden, maar de makers wilden het kasteel gebruiken als decor voor opnames ter promotie van de reeks. Een groot deel van de opnames moest echter 's nacht gebeuren.

'Dat was één van de redenen voor de brandweer om een negatief advies te geven', zegt burgemeester Vandaele. 'Het kasteel is een ruïne waar geen verlichting is, zodat nachtelijke opnames daar zeer gevaarlijk zouden zijn. Bovendien is het een waterburcht, met slechts één in- en uitgang, die dus meteen ook als nooduitgang dienst doet. Er kunnen daarom slechts een beperkt aantal mensen tegelijkertijd het kasteel betreden. Alles bij elkaar vond de brandweer de situatie onvoldoende veilig om de opnames te laten plaatsvinden zoals de makers dat wilden. We hebben hen dat uitgelegd en ze toonden er alle begrip voor.'