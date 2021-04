Begroting wordt alsnog stresstest voor regering-Jambon

De ambitie om deze legislatuur opnieuw met een begroting in evenwicht aan te knopen, was al verlaten. Toch staat de Vlaamse regering vanaf september een stevige saneringsoefening te wachten: 1,2 miljard euro.

Ten laatste op 1 mei moeten de Europese lidstaten hun zogenaamde stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie. Daarin geven ze aan welk begrotingstraject ze zullen volgen om hun overheidsfinanciën opnieuw gezond te krijgen. In 2020 werden wegens de coronacrisis geen plannen opgesteld, maar dit jaar moet het weer.

De Hoge Raad van Financiën waarschuwde de diverse overheden van ons land al dat het na twee jaar pompen om de economie recht te houden vanaf 2022 tijd wordt om de overheidsschuld te stabiliseren. Bij ongewijzigd beleid loopt de schuldgraad de komende jaren op tot 120 procent van het bruto binnenlands product (bbp), na alle corona-inspanningen. Dat is houdbaar bij de huidige lage rente, maar het is niet gegarandeerd dat die zo laag blijft.

In de Vlaamse regering hamert minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) er al een tijdje op dat we vanaf 2022 opnieuw moeten aanknopen met een gezond begrotingsbeleid. Door de massale steun aan bedrijven, gezinnen en non-profit is ook de regering-Jambon ver afgedreven van haar oorspronkelijke doelstelling om dit jaar al opnieuw een evenwicht te bereiken.

Met name door het inkrimpen van de economie en ook de beslissing om de zorgsector te herfinancieren houdt Vlaanderen een structureel begrotingstekort over aan corona dat volgend jaar 2,9 miljard euro en in 2024 nog altijd 2,7 miljard zal bedragen, volgens de jongste ramingen. Dat is te veel, vindt Diependaele, maar het debat is gevoelig. De Vlaamse regering investeert ook al 4,3 miljard in de relance en het zou zonde zijn die te fnuiken door besparingen. Daarom zei minister-president Jan Jambon (N-VA) vorig jaar al dat een begrotingsevenwicht geen fetisj meer is.

Halvering van het tekort

Diependaele heeft nu een tussenoplossing op de tafel van de regering gelegd. Ze komt erop neer dat het begrotingstekort tegen het einde van de legislatuur minstens gehalveerd wordt. ‘We gaan dat ook communiceren aan de andere gewestpartners, zodat het mee kan worden opgenomen in het stabiliteitsprogramma’, klinkt het op zijn kabinet. De N-VA’er benadrukt dat de oefening moet gebeuren door op de uitgaven te besparen en dus niet door nieuwe inkomsten aan te boren. ‘We leven al in een land dat de hoogste belastingen kent’, klinkt het.

We moeten klaarstaan voor een volgende crisis. De landen die de coronacrisis het beste verteerd hebben, zijn landen die hun zaken op orde hebben. Matthias Diependaele (N-VA) Vlaams minister van Begroting

Voor een deel is de oefening om de Vlaamse uitgaven onder controle te brengen al begonnen. Via de zogenaamde 'brede Vlaamse heroverweging' worden alle uitgavenposten - en ook de subsidies - doorgelicht. Parallel werkt Diependaele aan een uitgavennorm. Maar dat moet meer dan een therapeutische oefening worden. Om het tekort tegen het einde van de legislatuur te halveren, moet nog 1,2 miljard euro gesaneerd worden.

Dat belooft een stevige stresstest te worden voor de Zweedse coalitie. Met name CD&V is beducht voor al te drastische besparingen. Volgens Diependaele is het echter een noodzaak om een bijkomende inspanning te doen. ‘We moeten klaarstaan voor een volgende crisis. De landen die de coronacrisis het beste verteerd hebben, zijn landen die hun zaken op orde hebben.’