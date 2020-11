Beheersovereenkomst laat VRT nog veel speelruimte

De beheersovereenkomst met de VRT gaat op veel punten minder ver dan het Vlaams regeerakkoord. ‘De nieuwe CEO heeft het handig gespeeld’, valt te horen in de sector.

Nog voor de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT rond is, staat de mediasector al in rep en roer over de voorlopige inhoud ervan. Op basis van het Vlaams regeerakkoord was de indruk ontstaan dat de VRT aan banden zou worden gelegd om de commerciële mediabedrijven meer ruimte te geven. De openbare omroep mocht niet meer opbieden voor schermgezichten of grote sportwedstrijden, mocht geen longreads maken die concurreren met krantensites en moest zich ‘terughoudend’ opstellen op de advertentiemarkt.

Van die beperkingen valt in de uitgelekte ontwerptekst nog weinig terug te vinden. De prijzen die de omroep betaalt, moeten ‘marktconform’ zijn, klinkt het daar. De teksten op de VRT-nieuwssite zijn weliswaar ‘complementair’ aan audio en video, maar ook ‘noodzakelijk’ om complexe verhalen te brengen. En de VRT krijgt de taak om ‘samen met andere Vlaamse mediagroepen de lokale advertentiemarkt te versterken’, maar van terughoudendheid is geen sprake meer.

VRT NU

De publieke omroep krijgt ook veel vrijheid in het rechtenbeheer op diverse streamingplatformen. Zo verbiedt de tekst niet dat de VRT Vlaamse reeksen en films in 'preview' aanbiedt op haar gratis streamingplatform VRT NU. De commerciële concurrenten DPG Media en Telenet, die samen het betalende platform Streamz uitbaten, zagen dat niet zitten omdat het voor hen extra concurrentie betekent.

De beheersovereenkomst bevat wel een verbod om films en reeksen van internationale commerciële producenten (zeg maar Hollywoodproducties) op VRT NU in preview te tonen als de commerciële spelers in die rechten geïnteresseerd zijn. ‘Maar in de praktijk doet de VRT dat nauwelijks en is dat verbod weinig relevant’, zegt een onafhankelijke media-analist. De concurrentie ziet de passage als een bliksemafleider die de schijn moet wekken dat de VRT wel aan banden wordt gelegd. ‘De nieuwe CEO Frederik Delaplace heeft het handig gespeeld.'

De VRT-topman heeft verder de handen vrij om VRT-inhoud - zowel nieuws als producties - te vermarkten op andere platformen. Hij kan previewrechten op eigen series verkopen aan betalende streamingplatformen als Streamz. De VRT deed dat onlangs al eens met de rechten op de serie ‘Black-Out’. Katia Segers (sp.a), een lid van de commissie Media in het Vlaams Parlement, herhaalde gisteren haar kritiek op die praktijk. ‘De Vlaming heeft het recht om de content waarvoor hij via zijn belastingen al betaalde te allen tijde te kunnen bekijken op alle platformen, ook in preview.'

Algoritmes

Tegenover de grote autonomie voor de VRT staan nieuwe verplichtingen die aansluiten bij recente evoluties in het medialandschap. Zo moet de VRT ‘desinformatie ontkrachten’ en investeren in nieuwe Netflix-achtige algoritmes die de gebruiker wegwijs maken in het aanbod. Het verzamelen van meer gebruikersdata is daarbij essentieel. Tegen 2025 moet de helft van de Vlamingen een geregistreerd VRT-gebruiker zijn. Eind vorig jaar telde de omroep 2,23 miljoen geregistreerde profielen.