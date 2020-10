Beke: 'Bezoek in woon-zorgcentra moet mogelijk blijven'

Ook in de woon-zorgcentra moet bezoek van een nauw contact mogelijk blijven. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement.

De besmettingscurve blijft dramatisch stijgen. Ook de kwetsbare generatie blijft niet langer buiten schot: dinsdag zijn 772 bevestigde en 514 vermoedelijke gevallen van Covid-19 geregistreerd bij de bewoners van woon-zorgcentra. Wzc's voeren daarom verstrengingen door om het virus buiten te houden en uitbraken te vermijden, onder andere door het bezoekrecht in te perken.

Beke benadrukte dat bezoek in de regel mogelijk moet blijven. 'Woensdagavond komt de taskforce samen om richtlijnen te ontwikkelen, maar de grote lijnen zijn duidelijk. Ook bewoners van woon-zorgcentra hebben recht op één knuffelcontact en vier contacten op afstand, net zoals alle andere burgers. Wie nauw contact heeft met een bewoner, moet zich er goed bewust van zijn dat het om kwetsbare mensen gaat. Die bezoekers moeten dus nog meer de regels toepassen die we allemaal moeten toepassen.' Beke ziet wel heil in een aantal praktische verstrengingen zoals het sluiten van cafetaria's.

Er zijn weinig alternatieven, tenzij we de woon-zorgcentra weer dichtplamuren. Wouter Beke Minister van Welzijn

'Als de besmettingen in onze samenlevingen meer dan verdubbelen in een week, dan zijn er weinig alternatieven', zei Beke. 'Tenzij we de woon-zorgcentra weer dichtplamuren, maar daarvan hebben we allemaal samen gezegd in dit parlement dat we dat willen vermijden.'

Later voegde hij toe dat woon-zorgcentra wel bezoek kunnen weren, maar dat daarvoor tal van voorwaarden vervuld moeten zijn. Het moet gaan om een tijdelijke sluiting in het kader van een uitbraak. Bovendien kan de instelling daar niet zelf over beslissen, maar moet dit in overleg gebeuren met de regionale zorgraad.

Overwerkt personeel

Beke kreeg in het halfrond kritiek voor zijn gebrek aan daadkracht, ditmaal door het te laat bestellen van sneltesten. Ook de federale keuze om door het tekort aan testen niet langer preventieve testing in de woon-zorgcentra te doen, leverde Bekes tegenstanders munitie. Daarnaast zijn er verontrustende signalen dat het zorgpersoneel overwerkt is.

'De dijken zijn aan het breken', zei PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. 'We kennen de angsten op het terrein als we blind varen, maar toch gaan we diezelfde weg op.'

U bent altijd slimmer na de feiten dan voor de feiten. Wouter Beke Minister van Welzijn

Coalitiepartners Open VLD en N-VA benadrukten hoe belangrijk het is om niet-zorgprofielen, bijvoorbeeld in tijdelijke werkloosheid, makkelijk aan te kunnen werven. Lorin Parys (N-VA) brak een lans voor sneltesten zodat preventieve testing gegarandeerd kan blijven. '94 procent van de bewoners die in oktober positief testte, had geen symptomen.'

Ook de oppositie hamerde daarop. Beke counterde dat het stellen van prioriteiten door bepaalde doelgroepen te testen nodig was om te kunnen blijven testen in geval van uitbraken. 'Testen zomaar inzetten en dan in de problemen komen: dat gaan we niet doen. Want dan bent u de eerste om te zeggen: hebt u daar dan niet over nagedacht? Want u bent altijd slimmer na de feiten, dan voor de feiten.'

Beke zei dat in Vlaamse regering was afgesproken om sneltesten aan te schaffen en dat daarbij in de eerste plaats gekeken werd naar bedrijven, scholen en woon-zorgcentra. 'Maar we zullen die met de juiste strategie inzetten, op basis van wetenschappelijke feiten, en niet op basis van slogans.'

Coronacommissie

Deze zomer heeft het parlement nochtans bijna 100 aanbevelingen geformuleerd om gewapend de tweede golf te lijf te gaan. 'Ik vraag me niet alleen af wat wij dan al die maanden hebben zitten doen, maar vooral wat u in die tijd hebt gedaan', wierp Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) Beke voor de voeten.