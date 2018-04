Beke: ‘N-VA probeert verkiezingen te nationaliseren'

Om de grootste lokale partij van Vlaanderen te blijven, gooit CD&V-voorzitter Wouter Beke een miljoen huisbezoeken in de strijd. ‘Ook in tijden van sociale media blijft persoonlijk contact met kiezers erg belangrijk.’

‘Mogen wij u even lastigvallen? Wat zou u doen als u één dag burgemeester was?’ Eindelijk vindt Wouter Beke iemand bereid om te luisteren. De voorzitter van CD&V gaat in Vilvoorde samen met de lokale ploeg van deur tot deur om mensen warm te maken om op ‘de goei’ te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De vorige bewoner smeet zijn deur razendsnel dicht toen hij Beke en zijn gevolg van cameralui in de deuropening zag staan.

Daniël Smets, die al 60 jaar in Vilvoorde woont, heeft wél even tijd. Er moet meer contact komen met de buren, vindt de Vilvoordenaar. ‘Meer wij dus’, vertaalt Beke de bekommernis meteen naar zijn partijslogan. ‘Van uw huis een thuis maken.’

Enorme opdracht

‘N-VA probeert de lokale verkiezingen te nationaliseren’, zegt Beke. ‘Ik begrijp hun strategie, maar wij gaan daar niet in mee.' Wouter Beke CD&V-voorzitter

In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober wil CD&V een miljoen huisbezoeken afleggen. De lokale militanten kregen van Beke de enorme opdracht om bij één op de drie Vlaamse gezinnen aan te bellen voor een persoonlijke babbel.

‘Ik heb er goede hoop in dat we het miljoen kunnen bereiken’, zegt de partijvoorzitter. ‘Je mag het belang van persoonlijk contact niet onderschatten. Uiteraard zullen sociale media een belangrijkere rol gaan spelen dan bij de vorige lokale verkiezingen in 2012, maar een rechtstreeks gesprek met de partijkopstukken blijft toch een heel belangrijk campagnemiddel.’

De grootste

Voor Beke staat veel op het spel. Lokaal is zijn partij nog altijd sterk verankerd. Van de 308 Vlaamse gemeenten zitten de christendemocraten vandaag op 217 plaatsen in het bestuur en levert de partij 137 burgemeesters. ‘Onze bedoeling is om ook na 14 oktober de grootste te blijven’, stelt Beke zijn ambitie op scherp.

Dan zal hij wel de N-VA achter zich moeten houden. In de nationale peilingen liggen de Vlaams-nationalisten ver voor op de concurrentie. Bart De Wever en co. hopen dat succes in oktober lokaal te verzilveren, zodat ze hun positie voor de komende zes jaar kunnen bestendigen.

Het voordeel is dat wij als grootste partij vandaag één op de drie burgemeesters leveren. Dat is een enorme troef bij de verkiezingen. Wouter Beke Voorzitter CD&V

Of Beke zichzelf nog in het voordeel ziet tegenover de Vlaams-nationalistische uitdager? ‘Het voordeel is dat wij als grootste partij vandaag een op de drie burgemeesters leveren. Lokaal zijn dat vaak de enige mensen die echt bekendheid genieten. Dat is een enorme troef bij de verkiezingen.’

In Vilvoorde geniet CD&V niet het voordeel van de burgemeestersbonus. De partij belandde er in 2012 in de oppositie en lijsttrekker Peter Van Kemseke probeert nu met een reeks huisbezoeken zijn bekendheid op te krikken. ‘Bij de huisbezoeken gaat het echt over de lokale bezorgdheden van inwoners’, zegt Van Kemseke. ‘Het gaat over hoe het voetpad erbij ligt en over de leegstand van de handelscentra.’

Nationaliseren

Ook Beke merkt bij huisbezoeken in zijn Limburgse thuisbasis Leopoldsburg dat mensen vooral wakker liggen van de lokale leefkwaliteit. Hij maakt zich dan ook weinig zorgen dat nationale thema’s zoals asiel en migratie de lokale verkiezingen zullen overschaduwen.