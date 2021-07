Beke: 'Vaccinatie verplichten is voor mij geen taboe'

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke bracht vrijdag een bezoek aan het vaccinatiecentrum in Kampenhout.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) sluit een verplichte vaccinatie niet uit. Maar eerst 'moeten nog veel vragen beantwoord worden'.

Beke zei dat vrijdag tijdens een bezoek aan het vaccinatiecentrum van Kampenhout-Sas in Vlaams-Brabant. Daar gaf hij ook het wekelijkse persmoment over de vaccinatiecampagne.

'De jongste weken hebben we gemobiliseerd, gesensibiliseerd en aangemoedigd, met succes. Verplicht vaccineren ligt op tafel maar er moeten nog veel vragen beantwoord worden', zei de minister. 'Er is over de verplichting gepraat bij het interministerieel overleg. Voor mij is de vaccinatie verplichten alleszins geen taboe.'

Twee weken geleden had federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) een gelijkaardige vraag gekregen. Hij hield toen de boot af. 'Als ik zie hoe ver we de afgelopen maanden geraakt zijn door mensen te overtuigen, dan is een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel momenteel niet aan de orde', klonk het.

Macron

Het debat over een verplichte inenting tegen het coronavirus woedt in verschillende landen. De Franse president Emmanuel Macron wakkerde de discussie eerder deze maand aan door een vaccinatieplicht in te voeren voor zorgpersoneel en vrijwilligers die bij ouderen komen. Zij krijgen tot half september om zich te laten prikken.

Die verplichting bestaat voorlopig nog niet voor de hele bevolking. Maar Macron stimuleerde de Fransen wel om zich te laten inenten door het bezoek aan musea en de horeca en langeafstandsritten met de trein, de bus en het vliegtuig te koppelen aan een gezondheidspas. Die bewijst dat je volledig gevaccineerd bent, onlangs hersteld bent van een coronabesmetting of kort tevoren negatief getest hebt.

De Griekse regering verplicht het personeel van woon-zorgcentra dan weer zich tegen half augustus te laten prikken. Het zorgpersoneel krijgt tot 1 september de tijd om hetzelfde te doen.

Vaticaan

In Italië zijn dokters en gezondheidspersoneel door een decreet van 25 mei verplicht zich te laten vaccineren. Wie weigert, mag zijn of haar beroep niet meer uitoefenen. Zowat 300 mensen uit de zorgsector vechten de maatregel evenwel aan voor justitie.

Het Vaticaan gaat het verst. In februari voerde de kleinste staat ter wereld al een verplichte vaccinatie in voor alle inwoners en alle mensen die er werken.

De Britse regering maakte op 16 juni bekend dat vaccinatie verplicht werd voor alle personeel in woon-zorgcentra. Een maand later kondigde de Hongaarse premier Viktor Orbán aan dat zorgpersoneel niet onder een vaccin uitkomt. Een datum schoof hij evenwel niet naar voren.

Federale ambtenaren

Het debat leeft ook in de Verenigde Staten. Verschillende bedrijven - waaronder Google, Netflix, Facebook, Uber en Lyft - laten weldra nog enkel ingeënte werknemers toe op kantoor.

Ook president Joe Biden broedt op initiatieven om de vaccinatiegraad in zijn land op te krikken. Donderdagavond maakte hij bekend dat federale ambtenaren binnenkort moeten aantonen dat ze geprikt zijn.