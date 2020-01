Beke bespaart toch meer dan half miljoen op preventie

Hoewel geld gevonden werd om de besparingen op preventie terug te draaien, moet nog altijd een half miljoen worden bespaard.

Midden december had minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bij tal van organisaties die inzetten op preventieve gezondheidszorg besparingen aangekondigd. Alles samen waren die goed voor meer dan 1 miljoen euro besparingen, waaronder zo'n 60.000 euro op suïcidepreventie. Dat leidde tot een rel, want Vlaanderen scoort met 27 zelfmoordpogingen per dag veel slechter dan het Europese gemiddelde.

Na de kritiek werden alle besparingen op de preventieve mentale gezondheidszorg teruggedraaid. Beke stelde dat overschotten en verschuivingen tot een budgettaire meevaller hadden geleid. Zo werd de nodige 1,3 miljoen euro gevonden. 'De middelen die ik van de collega's heb gekregen zullen we in 2020 gebruiken om die besparingen ongedaan te maken en samen te kijken hoe we in de toekomst voort op het preventiebeleid kunnen inzetten', zei Beke toen.

Dat bedrag is nu ook effectief toegekend, maar de besparingen werden slechts voor 520.000 euro teruggedraaid. Daarbij horen zoals beloofd de besparingen op de mentale gezondheidszorg, maar ook kankeropsporing en mondzorg worden gevrijwaard. Meer dan een half miljoen euro besparingen, onder andere op Sensoa (bijna 190.000 euro) en het Vlaams Instituut Gezond Leven (meer dan 220.000 euro), worden wel nog doorgevoerd. 'We hebben accenten gelegd in lijn van de prioriteiten uit de beleidsnota', zegt Bekes woordvoerder Steffen Van Roosbroeck.

Nochtans was voldoende geld voorhanden om alle besparingen terug te draaien. Het is nog niet duidelijk hoe de overblijvende 800.000 euro zal worden besteed. 'Dat geld komt sowieso bij het preventiebeleid terecht, maar we zitten nu samen met de verschillende organisaties en bekijken hoe we dat geld het best inzetten. Die gesprekken lopen nog', zegt Van Roosbroeck. 'De volgende jaren stijgen de investeringen in preventie ook met 9,5 miljoen euro. Zo wordt voor 2020 al bijkomend 4 miljoen euro uitgetrokken.'