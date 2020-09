Beke countert kritiek op wachtlijsten gehandicaptenzorg

Volgens de oppositie blijven de middelen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg te beperkt. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) verdedigde zich woensdag in het Vlaams Parlement. 'De inspanningen zijn historisch.'

Bij de Septemberverklaring werd bekendgemaakt dat er een half miljard euro structureel zou bijkomen in de gezondheidszorg. Dat gaat vooral naar het beter verlonen van zorgpersoneel in de Vlaamse rusthuizen, dat slechter af is dan de collega's in de federale ziekenhuizen. Ook de werkdruk moet omlaag.

460 miljoen gehandicaptenzorg De komende jaren wordt 460 miljoen euro extra vrijgemaakt voor personen met een handicap.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) vermeldde maandag ook dat extra geld vrijkomt om de wachtlijsten voor de gehandicaptenzorg weg te werken. Vorige week was daar ophef over, toen organisaties aanklaagden dat het in het huidige tempo 33 jaar zou duren voor de lijsten zijn weggewerkt. De regering voorzag bij het regeerakkoord vorig jaar in 270 miljoen euro extra, maar dat is ruim onvoldoende om de nood van 1,6 miljard euro te lenigen.

Onvoldoende

Nu komen er dus extra middelen, maar de oppositiepartijen PVDA, sp.a, Groen en het Vlaams Belang vinden het bedrag te laag. De nieuwe injectie slaat vooral op het vervroegen van beleid dat al afgesproken was voor later in de legislatuur, luidt het. Beke maakt zich sterk dat de komende jaren 460 miljoen euro meer wordt vrijgemaakt voor personen met een beperking dan eerder voorzien. 'De manier waarop we dat gaan doen, zullen we bespreken met de gebruikersorganisaties.' Hij noemt de inspanningen op het vlak van zorg en welzijn 'historisch'.