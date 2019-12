Beke draait besparing op Zelfmoordlijn terug

Vrijdag besliste de Vlaamse regering om een aantal besparingen in te voeren op het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Zo vermindert de regering de jaarlijkse subsidies voor een aantal partnerorganisaties in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid vanaf 1 januari 2020. Dat is het gevolg van de kaasschaaf die in het regeerakkoord werd opgenomen, waardoor alle subsidies met 6 procent worden afgeroomd.