Beke pleit voor adoptiepauze in Vlaanderen

De adoptiesector is toe aan een ingrijpende hervorming, oordeelt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V).

Vlaanderen moet een terughoudende houding aannemen ten aanzien van interlandelijke adoptie. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan er nog een adoptiekind uit het buitenland in ons land geplaatst worden. In welke gevallen dat zal zijn, moet onderzocht worden.