Beke trekt 3,2 miljoen euro uit voor jeugdhulp

'Door de huidige omstandigheden hebben kinderen en jongeren het extra moeilijk, en dat zorgt voor extra hulpvragen en een zwaardere belasting van de jeugdhulpvoorzieningen', vindt Beke. De verwachting is dat het aantal hulpvragen en ook de zorgzwaarte in de jeugdhulpvoorzieningen zal stijgen. Concreet maakt de CD&V-minister 3,2 miljoene euro vrij, waardoor er 84 extra hulpverleners kunnen ingezet worden.

'We verwachten naast de stijging van het aantal hulpvragen waarvoor we al maatregelen namen, ook een toename van de zorgzwaarte van de kinderen die zullen worden aangemeld met problematische en verontrustende situaties. Om voor die hulpvragen gepaste begeleiding op maat te kunnen blijven geven, zorgen we voor meer personeel in de jeugdhulpvoorzieningen', aldus Beke.