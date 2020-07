Beke vecht voor zijn politiek overleven...

‘Sterk in moeilijke tijden’, was ooit een CD&V-slogan. Maar tijdens de coronacrisis toonde Wouter Beke (CD&V) net zwak leiderschap, vinden zijn critici. Maandag vecht de minister van Welzijn in het Vlaams Parlement voor zijn politiek overleven. Een ontslag hangt niet meteen in de lucht, maar krijgt Beke nog wel iets voor elkaar?

M et dikke regendruppels op zijn blauwe kostuumvest, spatten op zijn bril en een slecht geknoopte das verschijnt Wouter Beke op woensdag 8 juli voor de camera’s van ‘Terzake’. Hij wordt aan de tand gevoeld over de kleurcodes die worden ingesteld om naar het buitenland te reizen. De minister van Welzijn raakt niet goed uit zijn woorden en kan niet op alle vragen antwoorden. Het pijnlijke interview wordt talk of the town in de microkosmos van de Wetstraat. Het bevestigde de indruk dat Beke, die onder druk staat voor zijn aanpak van de coronacrisis in de woon-zorgcentra, het niet meer krijgt uitgelegd.

Het is ook het beeld dat de afgelopen twee weken naar boven kwam tijdens de hoorzittingen in het Vlaams Parlement. De parlementsleden buigen er zich over hoe de Vlaamse regering de coronacrisis heeft beheerd. Haast dagelijks wees er wel iemand op dat de rusthuizen, die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen, werden vergeten. De virologe Erika Vlieghe verwoordde het zo: ‘We hebben vaak gevraagd: wie weet wat er aan de hand is in de woon-zorgcentra? Zeker in de tweede en derde week van maart was dat voor ons bijna een dagelijkse bezorgdheid. Niemand kon ons echter zeggen hoe het zat.’

Het coronavirus trof Vlaanderen, en zeker de rusthuizen, hard. Tot nu stierven er meer dan 4.900 Vlamingen door het virus. Meer dan de helft van hen, bijna 2.700 mensen, overleed in een woon-zorgcentrum. Er vielen de afgelopen week ook kritische rapporten van de Vlaamse Ombudsdienst en Artsen zonder Grenzen in de bus. Die stonden bol van de gruwelijke getuigenissen, zoals die van een stervende vrouw die al in een lijkzak werd gelegd. Dat soort drama’s waren door de crisis heen misschien eerder de uitzondering dan de regel, maar de beeldvorming hakt er wel diep in.

Kwaad bloed

Beke moet zich maandag in het Vlaams Parlement verantwoorden voor zijn optreden. Het wordt een gevecht voor zijn politiek overleven. Kwam in het begin van de crisis vooral federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) onder vuur, dan verschoof de aandacht door de vele doden in de woon-zorgcentra naar de Vlaamse regering. Anders dan De Block, die stevig terugbijt als ze wordt aangevallen, had Beke moeite om zichzelf te verdedigen. Van ‘sterk in moeilijke tijden’, de slogan waarmee CD&V in 2009 naar de kiezer trok, is maar weinig te merken.

Sinds de start van de Vlaamse regering in oktober van vorig jaar zit Beke in het defensief. Dat de titelvoerende burgemeester van Leopoldsburg, nadat hij als voorzitter de pijnlijke nederlaag bij de verkiezingen van mei 2019 had moeten slikken, zichzelf als minister van Welzijn lanceerde, zette bij veel partijgenoten kwaad bloed. Het beeld ontstond van een minister van zelfbediening. Daarenboven moest hij op Welzijn, een departement waar nooit geld genoeg is, een hele reeks besparingen doorvoeren. Daar stonden nieuwe investeringen tegenover, maar die raakten ondergesneeuwd onder de verkeerd gekozen bezuinigingen, zoals die op de Zelfmoordlijn.

Als hij vindt dat hij grote fouten heeft gemaakt, heeft hij niemand nodig om te weten wat hij moet doen. Bron uit Bekes entourage

Toch is Beke niet van plan over zich heen te laten lopen. ‘Als hij het gevoel had geen steun te hebben in de eigen partij of in de regering of als hij vindt dat hij grote fouten heeft gemaakt, zou hij niemand nodig hebben om te weten wat hij moet doen’, klinkt het in zijn entourage. Er wordt op gewezen dat het met de ogen van vandaag gemakkelijk is te oordelen over bepaalde beslissingen, maar dat die moeten worden beoordeeld met wat we destijds wisten.

In slaap gewiegd

Terug naar begin maart. In Noord-Italië bezwijken de ziekenhuizen onder de blijvende aanstroom van patiënten, waardoor mensen worden geweigerd en zonder hulp sterven. Ons land wil zo’n scenario vermijden en beslist de ziekenhuizen om te bouwen tot coronacentra. Op 1 maart belt Pedro Facon, de directeur-generaal van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, naar Margot Cloet. Zij, een voormalige kabinetschef van Vandeurzen, is de topvrouw van Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van het land die de belangen van alle Vlaamse ziekenhuizen behartigt. Facon wil onder meer zicht krijgen op hoeveel beschermingsmateriaal de ziekenhuizen in voorraad hebben.

Bekes gespartel wekt verbazing, want op de vijf groene jaren tussen 1999 en 2004 na bezetten christendemocratische ministers sinds de jaren 80 het departement Welzijn. Alles in de sector ademt CD&V, maar als Beke aan de legislatuur begint, treft hij een bijna leeg departement aan. Een deel van de medewerkers van zijn voorganger en partijgenoot Jo Vandeurzen was al voor de verkiezingen van 2019 vertrokken, ervan uitgaande dat CD&V het departement niet opnieuw zou claimen. Een ander deel zag tijdens de regeringsonderhandelingen de besparingsgolf komen en vluchtte weg. Zo mist Beke, zelf geen expert in Welzijn, expertise op zijn departement. In tijden van crisis wreekt zich dat dubbel.

Cloet vertegenwoordigt niet alleen de ziekenhuizen, maar ook meer dan 300 Vlaamse woon-zorgcentra. Ze beseft dat de oude en vaak zwakke bewoners een hoog risico lopen. Na een vergadering met Facon en de virologen Marc Van Ranst en Vlieghe alarmeert ze het kabinet-Beke en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Beke roept daarop een 30-tal zorgorganisaties bijeen, maar tot grote verbazing van de aanwezigen is de pers ook van de partij om foto’s te maken. Wat volgt, is een theoretische uiteenzetting over het coronavirus. De Dag van de Zorg wordt afgelast, maar van echte urgentie is geen sprake.

De politiek leek in slaap gewiegd. Aanvankelijk gingen virologen en beleidsmakers ervan uit dat Covid-19, dat werd afgedaan als een zware griep, klein kon worden gehouden door het contactonderzoek. Wie positief test, zou worden geïsoleerd. Contacten van die persoon zouden worden gevraagd in afzondering te gaan. Dat blijkt een totaal verkeerde inschatting. Niemand die het dan goed beseft, maar het coronavirus verspreidt zich als een inslaande clusterbom over het land. Heel wat skiërs die na de krokusvakantie zijn teruggestuurd uit Noord-Italië en Oostenrijk blijken besmet en steken anderen aan. Jarenlang is nauwelijks geïnvesteerd in contactopsporing, een bevoegdheid van Beke, waardoor er bijna meteen te weinig contactonderzoekers zijn en ze het aantal besmettingen niet kunnen volgen.

Het begint de rusthuizen te dagen dat ze niet zijn uitgerust om de coronacrisis te lijf te gaan, maar beschermingsmateriaal is een schaars goed geworden. Beke voelt zich niet aangesproken. In een brief had hij er eerder op gewezen dat de werkgevers daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Voor de noodstock kijkt hij naar het federale niveau. De Block had op 27 februari in een brief erop gewezen dat de federale overheid bij volksgezondheidscrisissen bevoegd is voor het beheer van de strategische reserves.

Beke gaat ervan uit dat dat ook de woon-zorgcentra betreft, al spreekt Facon dat tijdens zijn hoorzitting in het Vlaams Parlement tegen. ‘Iedereen is verantwoordelijk voor zijn bevoegdheden’, verwees hij naar een uitspraak van de Raad van State, de juridische waakhond van de overheid. Sowieso had de federale overheid niet kunnen helpen: de strategische reserve aan mondmaskers was in 2018 vernietigd omdat de stock was vervallen. Vlaanderen was daar begin februari al van op de hoogte.

Ongenoegen over Cloet

Toch gelooft Beke nog altijd dat het coronavirus buiten de rusthuizen kan worden gehouden. Op 11 maart wordt beslist dat jongeren onder 16 jaar niet meer op bezoek mogen gaan. Wallonië en Brussel gaan een stap verder en sluiten de woon-zorgcentra volledig af. Op vraag van haar achterban volgt Cloet. ‘Bekes maatregel leidt enkel tot verwarring’, klinkt het. De CD&V’er ergert zich, want hij wilde eerst overleggen, maar kan niet anders dan schoorvoetend volgen. Dat zal niet voor het laatst zo zijn.

Bij de christendemocraten is er veel ongenoegen over Cloet, die Beke allesbehalve spaart. Als ex-kabinetschef van Vandeurzen en als topvrouw van Zorgnet-Icuro, een organisatie die haar wortels heeft in de christelijke zuil, ziet de partij haar als ‘een van ons’. Haar harde toon wordt gezien als ‘nestbevuiling’. Cloet ziet dat anders. Ze heeft weinig banden met de partij en Zorgnet-Icuro is door de jaren heen een onafhankelijke organisatie geworden. Cloet denkt niet politiek, ze denkt aan de instellingen. Van Beke krijgt ze het verwijt dat ze met haar aanvallen op hem probeert weg te moffelen dat ze zelf te veel bezig was met haar ziekenhuizen en te weinig aandacht voor de rusthuizen had.

Als midden maart het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames pijlsnel toeneemt, verdwijnen de rusthuizen naar de achtergrond. Iedereen is bezig met de vraag of de ziekenhuizen de toeloop aankunnen. Op federaal niveau wordt onder leiding van Facon dagelijks overlegd met de sector. Het aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks opgevolgd, net zoals het aantal doden. Facon krijgt lof voor zijn empathische, kordate aanpak. ‘Als er een probleem was, werd meteen een oplossing uitgewerkt. Vervolgens werd die geëvalueerd. Was ze kaduuk, dan werd een andere oplossing gezocht. Alleen zo kom je in een crisis vooruit.’

We hadden het gevoel dat we geen antwoorden kregen op onze vragen. Margot Cloet Zorgnet Icuro

Op Vlaams niveau hoopt Cloet dezelfde dynamiek te creëren. Er is veelvuldig overleg - al zeker op 16, 26, 31 maart en 5 april zit Zorgnet-Icuro samen met Beke. Maar het zijn vergaderingen waarop volgens Cloet te weinig knopen worden doorgehakt. ‘We hadden het gevoel dat we geen antwoorden kregen op onze vragen’, verklaarde ze vorige week in het Vlaams Parlement. Ze vraagt Beke naar eigen zeggen vijf keer een werkgroep zoals op het federaal niveau in te richten, maar die komt er niet. ‘Daar heb ik me in de steek gelaten gevoeld.’

Hoewel de eerste besmetting in een woon-zorgcentrum dateert van 5 maart, duurt het tot 18 maart voor de rusthuizen worden verplicht cijfers bij te houden. Bij gebrek aan tests slaan sommigen aan het vogelpikken. Iedereen die van ver of dichtbij symptomen heeft die op corona wijzen, wordt als positief bestempeld. Op 25 maart moet Beke in het Vlaams Parlement gewag maken van 1.266 bewoners die mogelijk besmet zijn. Een week later zijn dat er 2.000. Het aantal doden stijgt snel: begin april is sprake van 275 slachtoffers.

De sector schiet in paniek. Het regent getuigenissen over hoe het personeel zonder beschermingsmateriaal de crisis te lijf moet gaan, waardoor de werknemers het virus ongewild dreigen door te geven. De richtlijnen van het wetenschappelijke instituut Sciensano helpen niet: woon-zorgcentra die over voldoende mondmaskers beschikken, mogen die wegens schaarste in principe alleen gebruiken in contact met vermoedelijke coronapatiënten. Dat is niet het enige probleem. Bij gebrek aan tests kunnen rusthuizen gezonde en besmette patiënten niet van elkaar scheiden. Niet-besmette bewoners belanden, bijvoorbeeld omdat ze een gewone verkoudheid hebben, tussen de coronapatiënten en dreigen toch ziek te worden.

‘Te afstandelijk’

Een globale aanpak ontbreekt en Facon biedt aan de rusthuizencrisis op federaal niveau te coördineren. De regio’s weigeren beleefd. Ze stellen dat ze zelf bevoegd zijn en hun eigen boontjes kunnen doppen. Cloet betwijfelt dat en ventileert haar ongenoegen in de media, waardoor Beke meer en meer onder druk komt te staan. De rusthuizen proberen intussen zichzelf te behelpen. Sommige werken samen met ziekenhuizen en raken aan beschermingsmateriaal, in andere gaan de directeurs zelfs op zoek naar maskers. Hetzelfde met de coronatests: hoewel er een schrijnend tekort is, slagen sommige rusthuizen er toch in via private laboratoria hun inwoners te testen.

Beke blijft op een koele, volgens sommigen te afstandelijke manier communiceren. De roep om een kordaat antwoord op de crisis neemt toe. Op 7 april komt hij uiteindelijk met een tekstboek-CD&V-oplossing: een tienpuntenplan. Dat is een opsomming van eerder beslist beleid, maar laat uitschijnen dat Beke eindelijk een kordaat antwoord heeft. Cloet vindt dat een lachertje, maar ze kan niet anders dan het plan publiekelijk te steunen. Al is het maar omdat ze haar zin krijgt: een taskforce onder leiding van de Vlaamse ambtenaar Karine Moykens, ook een voormalige kabinetschef van Vandeurzen.

Margot Cloet, de topvrouw uit de zorg, vindt Bekes tienpuntenplan een lachertje, maar ze kan niet anders dan het publiekelijk te steunen.

De Vlaamse taskforce komt er op het moment dat het aantal coronabesmettingen terugvalt en het aantal ziekenhuisopnames stagneert. De piek van de epidemie is voorbij, maar de ongerustheid in de rusthuizen blijft groot. Daarom is het cruciaal dat eindelijk massaal kan worden getest. Beke had daar lang op aangedrongen, maar reed zichzelf vast in expertengroepen die het bij gebrek aan tests niet opportuun vonden ruim te testen in de woon-zorgcentra. Federaal minister Philippe De Backer (Open VLD), die federaal de taskforce voor beschermingsmateriaal en tests leidde, voerde evenwel de forcing. Met steun van Beke negeert hij de experts en beslist hij dat massaal wordt getest.

Uit die tests blijkt dat de problemen minder groot zijn dan gevreesd: in Vlaanderen draagt een derde van de rusthuisbewoners met coronasymptomen het virus. Dat betekent dat niet-besmette bewoners op basis van symptomen allicht zijn ondergebracht bij besmette patiënten, waardoor sommigen mogelijk besmet zijn geraakt. In die zin heeft het lange wachten op de tests wellicht levens gekost.

Ook van een ander front komt goed nieuws. Vlaanderen slaagt er almaar beter in mondmaskers aan te kopen, waardoor rusthuisbewoners worden beschermd. Al is ook daarvoor kostbare tijd verloren. In een interview met De Standaard verklaart De Backer dat hij Vlaanderen twee keer een aanbod heeft gedaan om maskers te verdelen onder de woon-zorgcentra. De Vlaamse regering weigert, omdat ze wacht op bestellingen. Als die niet doorgaan en Vlaanderen toch federale maskers vraagt, zijn ze al verdeeld.

Nieuwe Schauvliege

Beke vindt dat hem weinig te verwijten is: de internationale tekorten aan beschermingsmateriaal en tests kunnen hem moeilijk worden aangewreven. De Belgische staatsstructuur leidt er bovendien toe dat alles traag gaat. Voor veel beslissingen is het fiat nodig van de negen ministers die in ons land bevoegd zijn voor zorg en die raken het moeilijk over iets eens. Zo wil Vlaanderen dat de ziekenhuizen bij- springen in de rusthuizen, maar duurt het tot midden april voor dat formeel geregeld is. In de praktijk bleken ziekenhuizen dat echter al veelvuldig te doen.

Bovendien is de toestand in Brussel en Wallonië, waar het leger in bepaalde rusthuizen moest tussenkomen, nog veel erger. In Vlaanderen zijn de rusthuizen misschien ondergefinancierd, maar de jongste jaren is veel extra geld naar de sector gevloeid. In Wallonië en Brussel is dat veel minder het geval, waardoor de problemen er nog groter zijn. De oversterfte, de beste graadmeter voor de impact van de coronacrisis, ligt in het zuiden van het land een pak hoger. Op het hoogtepunt van de crisis, tussen 23 maart en 3 mei, stierven in Vlaanderen 61 procent meer 85-plussers dan normaal. In Wallonië bedroeg de oversterfte 89 procent, in Brussel 141 procent.

Daartegenover staat dat de rusthuizen met een meer doortastende aanpak allicht beter door de crisis waren gekomen. Betrokkenen wijzen op de te ambtelijke Vlaamse benadering tijdens de crisis, waarbij naar aloude traditie veel werd overlegd, maar weinig werd beslist. Beke krijgt vanuit zijn eigen meerderheid het verwijt dat hij te lang bleef wachten op hulp van het federale niveau en te weinig zelf het heft in handen nam. Het beeld blijft van een weifelende minister die achter de feiten aanliep. ‘Misschien deed hij het uit loyaliteit of kwam het uit een gebrek aan ervaring als minister, maar hij had harder op tafel moeten slaan over het beschermingsmateriaal en de tests’, is te horen in Vlaamse regeringskringen.

Toch wordt er, behoudens uitschuivers van Beke, zowel bij de Vlaamse meerderheidspartijen als bij de oppositie van uitgegaan dat hij kan aanblijven. Ietwat paradoxaal komt dat iedereen goed uit, behalve zijn eigen partij. ‘Iedereen heeft baat bij een nieuwe Joke Schauvliege’, wordt cynisch opgemerkt. In de vorige Vlaamse regering was Schauvliege (CD&V) tot haar ontslag vaak kop van Jut. Voor de N-VA en Open VLD is het handig om alle schuld op Beke te steken. En de oppositie kan vier jaar met hem spelen als een kat met een gewonde muis.

Als Beke aanblijft, komt dat iedereen goed uit, behalve zijn eigen partij.

Voor zijn eigen partij en voorzitter Joachim Coens is het een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. Het is geen toeval dat CD&V op het gouverneurschap in Limburg aasde. De post, die uiteindelijk naar de N-VA’er Jos Lantmeeters ging, was een mooie ontsnappingsroute geweest voor Beke en had de christendemocraten de kans gegeven met een schone lei te beginnen op Welzijn. Tegelijk had zo’n overstap het beeld van zelfbediening en de politiek als ‘Win for Life’ bevestigd.