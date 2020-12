Beke voorziet in 107 miljoen om rusthuizen te stutten

'Via die compensatie nemen we heel wat financiële zorgen weg, zodat de directies en het personeel zich volledig kunnen focussen op de zorg en de dienstverlening', zegt Beke.

Inkomsten

De Vlaamse regering zal daarom 100 procent van de basistegemoetkoming en 80 procent van de dagprijs dekken ten belope van het bedrag dat ze in dezelfde maand in 2019 kregen. De voorwaarde is wel dat rusthuizen niet meer dan 10 procent van het personeel lieten gaan of op tijdelijke werkloosheid zetten. Woon-zorgcentra kunnen de steun aanvragen tot 31 maart 2021 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.