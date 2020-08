Beke wijst naar labo's voor trage contactopsporing

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement wees Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke naar de labo's als verantwoordelijke voor de trage contactopsporing.

'We moeten een onderscheid maken tussen de contactopsporing en het voortraject. Als het te lang duurt, gaat het vaak over dat voortraject: de staalafname, het bekendmaken van de uitslag en het aanmaken van het patiëntdossier om over te maken aan de databank', zei Wouter Beke (CD&V).

Volgens zijn gegevens is de mediaanduur van het voortraject 54 uur, terwijl de afronding, waar Vlaanderen voor verantwoordelijk is, maar 5 uur in beslag neemt. 67 procent van de personen wordt binnen 24 uur bereikt door de callcenters.

De snelheid van labo's is een cruciaal gegeven en daar is ruimte voor verbetering. Helaas heeft de contactopsporing weinig greep op dat voortraject. Wouter Beke Vlaams minister van Welzijn

Sinds kort is er een regel dat labo's hun gegevens binnen het uur moeten overmaken, anders riskeren ze een vermindering van terugbetaling van de test. Een derde van de labo's zou binnen het uur afleveren, nog eens een derde doet dat binnen vier uur.

'De snelheid van labo's is een cruciaal gegeven en daar is ruimte voor verbetering. Helaas heeft de contactopsporing weinig greep op dat voortraject', zei Beke. Hij verwees naar problemen in Kortrijk en roept de lokale besturen op hun laboratoria aan te sporen snel werk te leveren.

Samenwerking lokale besturen

Eind vorige week werd Beke opgeroepen om zich te verantwoorden voor de mank lopende contactopsporing. Dat lokale besturen die zelf in hand wilden nemen maar bij het Agentschap Zorg en Gezondheid op een njet stuitten, leidde tot onvrede in het parlement.

21 uitbraken woon-zorgcentra In 21 woon-zorgcentra zijn op dit moment uitbraken.

Maandag gaf Beke toe. Lokale besturen kunnen dan toch participeren, volgens drie scenario's. In eerste plaats spelen ze een rol hij het sensibiliseren en het ondersteunen bij het zoeken naar clusters. Zelf mensen opbellen kan ook, maar om de kwaliteit te verzekeren gelden strenge voorwaarden. Besturen hebben via de medisch expert van de lokale zorgraden toegang tot individuele patiëntgegevens. Hoewel die expert beroepsgeheim heeft, blijven er vragen over hoe de privacy gewaarborgd kan blijven.

Ook over de handhaving van de verplichte quarantaine blijft er grote onduidelijkheid. Ruim 1.200 quarantaineattesten zijn al afgeleverd. Mensen die een bevel tot thuisisolatie negeren, moeten daarvoor bestraft kunnen worden, maar daarvoor zou nog extra wetgeving nodig zijn. Beke roept de lokale besturen op te helpen bij goede sensibilisering en ondersteuning van kwetsbare personen die in quarantaine moeten.

Woon-zorgcentra