Beke wil snelle derde prik voor wie AstraZeneca kreeg

Als het van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke afhangt, wordt ook wie met AstraZeneca ingeënt is opgenomen in de groep die voor eind 2021 een derde prik krijgt. De regering maakt 208 miljoen euro vrij voor de boosterprikcampagne.

Meer dan een half miljoen Vlamingen hebben tot nu een derde prik gekregen. Het gaat om zorgpersoneel, 65-plussers, mensen die kampen met een verminderde immuniteit of ingeënt zijn met het J&J-vaccin. Die hele groep wil Vlaanderen tegen eind 2021 een boosterprik geven. 'Het is de vaste ambitie tegen dan 2,5 miljoen mensen opnieuw in te enten', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Hij wil ook iedereen die met het AstraZeneca-vaccin is ingeënt al voor kerst een herhalingsprik geven. Bijna 900.000 mensen kregen de voorbije zomer twee prikken van dat vaccin. Maar er is steeds meer evidentie dat de bescherming tegen een symptomatische infectie sterk gedaald is bij AstraZeneca-gevaccineerden sinds de tweede prik.

De minister vroeg al aan de vaccinatiecentra zich voor te bereiden op een herhalingsprik voor die groep. Dat zou gebeuren met het Moderna- of Pfizer-vaccin. Officieel is wel nog groen licht nodig van de Interministeriële Conferentie, waarin de regionale en federale ministers van Volksgezondheid zitten.

Januari

Alle 5,3 miljoen Vlamingen die volledig gevaccineerd zijn, moeten voor april een herhalingsprik krijgen. Dat moet hen beter beschermen tegen zowel een infectie als een zware ziekte. Te veel geprikte mensen raken nog besmet en vooral bij de ouderen blijkt de bescherming sinds hun laatste prik te slinken.

De grote groep Vlamingen die hun eerste twee prikken met Pfizer en Moderna hebben gehad, komen vanaf januari aan bod. De Hoge Gezondheidsraad adviseert een periode van zes maanden tussen de tweede en de herhalingsprik. Voor J&J en Moderna ligt dat interval op vier maanden.

Geld voor vaccinatiecentra

Om de tweede vaccinatiecampagne in goede banen te leiden, tast de Vlaamse regering opnieuw in de buidel. Ze trekt 208 miljoen euro uit, zodat de centra tussen januari en april open kunnen blijven. 135,8 miljoen is bedoeld voor de vergoeding van medisch personeel, aangevuld met 11 miljoen voor logistieke ondersteuning. Voor de huur, energiekosten, bewaking en de vergoeding van niet-medisch personeel wordt 46,2 miljoen uitgetrokken.

14 miljoen euro De Vlaamse regering maakt 14 miljoen euro vrij om de 5-11-jarigen te vaccineren. Dat kan evenwel pas gebeuren als de Hoge Gezondheidsraad zijn zegen geeft.