België is duur voor elektriciteit en goedkoop voor gas

Uit een onderzoek van PwC blijkt dat de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven hoger uitvalt dan in de buurlanden. Voor aardgas betalen we in België dan weer relatief weinig.

De consultancygroep PwC vergeleek in opdracht van de vier energieregulatoren in België onze energieprijzen met die van de ons omringende landen. De energiewaakhonden bestelden die studie ter voorbereiding van de energienorm. Die moet vermijden dat de energiefactuur in België sneller stijgt dan in onze buurlanden.

Uit de vergelijking blijkt dat Belgische gezinnen een relatief hoge elektriciteitsfactuur betalen. In de studie wordt de vergelijking tussen de landen gemaakt op basis van euro/MWh. Op basis van de tarieven in januari 2020 leverde dit voor een gezin 236,49 euro per MWh op. Aangezien men er van uitgaat dat een gemiddeld gezin 3.500 kWh per jaar verbruikt, moet dat bedrag met 3,5 worden vermenigvuldigd om tot de factuurprijs op jaarbasis te komen.

De Duitse gezinnen betaalden in januari 2020 meer dan 300 euro per MWh voor hun elektriciteit, terwijl dat in Nederland maar half zoveel is en van onze noorderbuur het goedkoopste land maakt. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ligt het gemiddelde bedrag dicht tegen de 200 euro aan.

‘Andere’ kosten

De prijs voor de elektriciteit op zich ligt voor de verschillende landen relatief dicht bij elkaar. De voornaamste oorzaak van de uiteindelijke toch grote verschillen zijn de ‘andere’ kosten. Dat zijn dan openbaredienstverplichtingen en toeslagen en heffingen die via de energiefactuur aangerekend worden.

Ook in België zitten er afhankelijk van de regio verschillen op de factuur. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest worden minder toeslagen en heffingen aangerekend. Daardoor is dit gewest de goedkoopste regio binnen België, met een gemiddelde van 212,91 euro/MWh. Ter vergelijking: in Vlaanderen betaalt een gemiddelde verbruiker 246 euro/MWh, terwijl Wallonië met 250,51 euro/MWh het duurst uitkomt.

Bedrijven

De resultaten voor de kmo’s aangesloten op het laagspanningsnet zijn heel gelijkaardig aan de resultaten voor de gezinnen. Nederland is wel niet langer het goedkoopste buurland, aangezien de vermindering van de energiebelasting daar enkel geldt voor de gezinnen.

Voor de Belgische bedrijven aangesloten op het middenspanningsnet ligt de elektriciteitsfactuur meer in lijn met de ons omringende landen. Zij betalen minder dan de Duitse en Britse bedrijven, bijna evenveel als de Nederlandse bedrijven, maar meer dan de Franse bedrijven.

Uit de studie blijkt dat de Belgische bedrijven aangesloten op het hoogspanningsnet relatief hoge prijzen betalen in vergelijking met onze buurlanden. Enkel in het Verenigd Koninkrijk is de elektriciteitsfactuur altijd hoger. Er is evenwel een duidelijk onderscheid tussen de elektro-intensieve bedrijven en de niet-elektro-intensieve bedrijven.

Competitieve aardgasprijzen

Voor aardgas betalen de Belgische gezinnen en kmo’s minder dan in onze buurlanden. Voor een gemiddeld gezin gaat het om een bedrag van 45,39 euro per MWh. Aangezien voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 23.260 kWh wordt gerekend moet dat bedrag met 23,26 worden vermenigvuldigd om tot het bedrag op de jaarfactuur te komen.