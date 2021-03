België vecht Europese transportregels aan

De Belgische regeringen gaan in het verweer tegen de nieuwe regels voor wegvervoer die Europa afgelopen zomer goedkeurde.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) laat weten dat België zich aansluit bij een beroep dat eerder werd ingediend door Malta. De rechtszaak wordt aangespannen tegen de nieuwe regels voor wegtransport die in juli een Europees fiat kregen.

De steen des aanstoots in die wetgeving zijn de cabotageregels, die normaal vanaf februari 2022 van kracht worden. Cabotageritten zijn nationale transporten uitgevoerd door een transporteur uit een ander land. Vandaag mogen Belgische transporteurs maximaal drie cabotageritten uitvoeren in een andere lidstaat in een periode van zeven dagen. Daarna moeten ze het land verlaten.

Volgens de nieuwe wetgeving geldt een afkoelingsperiode van vier dagen na cabotage. Dat betekent dat transporteurs na drie cabotageritten vier dagen geen nieuwe rit meer mogen doen in dezelfde lidstaat.

Deze nieuwe regel beperkt de toegang tot belangrijke markten in onze buurlanden. Lydia Peeters (Open VLD) Vlaams minister van Mobiliteit

Voor Belgische transporteurs die vaak op Frankrijk rijden, is dat slecht nieuws. Ongeveer 10 procent van de Belgische transporteurs rijdt dagelijks van en naar Frankrijk. Door de vierdagenregel zouden ze veel tijd verliezen. De regeling geldt niet voor de Beneluxlanden Nederland en Luxemburg.

Malta

België gaat de cabotageregels nu aanvechten voor het Europees Hof van Justitie. In samenwerking met het Brusselse en Waalse gewest en ondersteund door het federale niveau sluit Vlaanderen zich aan bij een beroep dat eerder werd ingediend door Malta. 'We vragen de vernietiging van de cabotageregels', klinkt het op het kabinet-Peeters. 'We hopen dat andere lidstaten zich bij het beroep aansluiten.'