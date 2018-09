België worstelt met hoog aantal zittenblijvers

Het percentage zittenblijvers ligt in ons land dubbel zo hoog als het Europees gemiddelde. Jongens maken twee keer zo veel kans op zittenblijven.

België is een van de landen met het hoogste percentage zittenblijvers in Europa. Dat blijkt uit Education at a Glance van de OESO. Enkel Spanje en Luxemburg scoren nog slechter.

In in ons land moet 8 procent van de jongeren in het middelbaar onderwijs een jaar overdoen. Dat is dubbel zo veel als het Europees gemiddelde. Bijna twee derde van de zittenblijvers zijn jongens.

De OESO wijst er op dat zittenblijven niet alleen een inefficiënte manier om slecht scorende leerlingen te helpen, maar dat het ook sociaal-economische ongelijkheden bestendigt. Het kost de maatschappij bovendien veel geld.

Uiterste remedie

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zei enkele weken geleden nog dat zittenblijven enkel kan als 'uiterste remedie.'

Om zittenblijven te vermijden, zal tegen 2020 de klassenraad beslissen of een leerling met een B-attest mag blijven zitten. Vandaag is die keuze aan de leerling en zijn/haar ouders. Zo hoopt de Vlaamse regering dat er meer over alternatieven worden nagedacht, zoals een verplichte remediëring. De klassenraad krijgt daarvoor ook een advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).