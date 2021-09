Belgische rel over kernuitstap

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) klaagt in een brief aan het Internationaal Energieagentschap (IEA) aan dat onder impuls van haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen) de aanbeveling is geschrapt dat ons land zich moet voorbereiden op een verlenging van de levensduur van de kerncentrales.

Na een uitgebreide informatieronde in ons land kwamen experts van het IEA in mei 2021 tot het voorlopige advies dat scenario's moesten worden voorbereid om een verlenging van de levensduur van de kerncentrales na 2025 mogelijk te maken. Als de subsidieveiling voor de bouw van gascentrales onvoldoende investeerders zou aantrekken, moest België nog de piste van een nucleaire levensduurverlenging achter de hand kunnen houden.

De essentie Het Internationaal Energieagentschap (IEA) adviseerde België in een ontwerprapport om een levensduurverlenging van twee kerncentrales voor te bereiden.

In een latere versie liet het IEA die aanbeveling weg, volgens Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) na bilateraal contact met haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen).

Demir stuurde een brief naar het IEA om te laten weten dat ze het niet eens is met het schrappen van de aanbeveling over de nucleaire verlenging.

Het finale rapport wordt in december verwacht.

De opmerking van het IEA was volgens Demir ‘de nagel op de kop’. Groot was haar verbazing dan ook toen die aanbeveling in een latere versie, na een bilateraal contact tussen Van der Straeten en het IEA, sterk is afgezwakt.

De kernaanbeveling om een scenario voor te bereiden met betrekking tot een verlenging van de levensduur van de kerncentrales is geschrapt. Ik betreur die aanpassing. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

Demir liet de federale overheid weten het niet eens te zijn met de nieuwe formulering, maar volgens haar weigerde de federale overheid de Vlaamse feedback aan het IEA door te geven. Daarom gaf ze haar bekommernis zelf rechtstreeks door in een brief aan IEA-topman Fatih Birol. 'We rekenen erop dat het IEA, als het dit najaar het rapport finaliseert, onze feitelijke opmerkingen meeneemt', laat het kabinet van Demir weten, dat het heeft over 'fundamentele wijzigingen die de energiebevoorrading in het gedrang brengen'.

Levensduurverlenging

In haar eerste ontwerprapport had het IEA de regering nog aangeraden om snel actie te ondernemen zodat een levensduurverlenging van twee kerncentrales een haalbare en pasklare optie zou blijven. Het agentschap adviseerde om niet tot het najaar te wachten met de voorbereiding, zeker niet omdat de uitbater Electrabel de intentie bekend had gemaakt hoe dan ook alle nucleaire eenheden te willen sluiten.

Het IEA maakt zijn aanbevelingen onafhankelijk en heeft duidelijk geacht dat die aanbeveling niet meer moet worden opgenomen. Woordvoerder federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten

Een woordvoerder van Van der Straeten benadrukt dat het IEA zijn aanbevelingen onafhankelijk maakt. ‘Het IEA heeft duidelijk geacht dat die aanbeveling niet meer moet worden opgenomen.’

Het finale rapport van het IEA wordt trouwens pas in december gepubliceerd, terwijl de regering in november wil evalueren of de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is en of twee kerncentrales daarvoor langer moeten openblijven.

Voorstander kernenergie

Het IEA staat algemeen bekend als een grote voorstander van kernenergie. In 2016, bij het vorige diepgaande onderzoek naar het Belgische energiebeleid, klonk de aanbeveling nog resoluut. Het IEA adviseerde toen de kernuitstap terug te schroeven en de kernreactoren langer te laten draaien zolang dat volgens de veiligheidsautoriteiten veilig kon gebeuren.

Demir verwijst naar dat eerdere rapport, waarin het IEA aangaf dat de geplande kernuitstap tegen 2025 België niet zou helpen in het koolstofvrij maken van de economie. 'Daarom was ik heel verbaasd toen ik vernam dat de terechte kritische houding tegenover de nucleaire uitfasering verwaterd is in een meer recente communicatie van het IEA', staat in de brief van Demir aan het IEA. 'De kernaanbeveling om een scenario voor te bereiden met betrekking tot een mogelijke verlenging van de kerncentrales is geschrapt. Ik begrijp dat die aanpassing is gebeurd na een bilateraal contact met de bevoegde federale minister (…). Als minister van Energie in Vlaanderen, dat verantwoordelijk is voor de bulk van de energieconsumptie in België, betreur ik die aanpassing.'