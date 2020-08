Ben Weyts: ‘De scholen sluiten we niet meer. Nooit meer’...

Dinsdag had zijn eerste 1 september als minister van Onderwijs moeten worden. Maar Ben Weyts draaide noodgedwongen al proef midden mei, toen de scholen geleidelijk weer opengingen na maanden afstandsonderwijs. ‘Ik ben heel kwaad geweest op de Veiligheidsraad.’

‘Oei, wat is het hier drukkend’, zegt Ben Weyts (N-VA) als hij de vergaderzaal van zijn kabinet binnenloopt. Hij probeert een raam open te klappen, maar het blijkt op slot. ‘Tegenwoordig word je verwacht expert in ventilatie te zijn. Gelukkig laat ik me altijd adviseren door mensen die er meer verstand van hebben dan ik.’

Voelt het alsof u zo’n heropening van de scholen al eens hebt meegemaakt?

Ben Weyts: ‘Nee, dit is heel anders. Dit is de start die ik altijd gewild heb: een volledige heropening van alle scholen en voor alle leerlingen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar ik ben fier dat we in heel Vlaanderen de eerste week kunnen beginnen in code geel.’

‘Dit is niet alleen een kantelpunt voor het onderwijs, maar voor de hele Vlaamse samenleving. We moeten leren leven met Covid-19 zonder onze welvaart en ons welzijn overboord te gooien. We moeten weer oog hebben voor levenskwaliteit. Wat is anders nog de zin van ons bestaan?’

Dat de scholen zo breed open kunnen, gaat ten koste van andere zaken in de maatschappij. ‘Je kunt een taart niet oneindig delen’, zoals virologe Erika Vlieghe zegt.

Weyts: ‘Er is inderdaad voor gekozen van onderwijs een prioriteit te maken. Dat is ook de reden dat ik met het onderwijs de eerste wilde zijn met een concreet scenario voor een heropstart. Dat biedt het voordeel dat je het terrein kan bezetten en iets meer gedaan krijgt van de virologen. Zeker omdat we ook hebben ingespeeld op het maatschappelijk belang. Met de positieve cijfers van vandaag denk ik dat we echt moeten doorzetten.’

Ik ben een diplomaat. Hopeloze taken tot een goed einde brengen is mijn drijfveer. Ben Weyt Vlaams minister van Onderwijs

Op het moment dat u dat beslist hebt, waren de cijfers veel minder positief.

Weyts: ‘Het is natuurlijk lastig dat je beslissingen voor de toekomst moet nemen op basis van de informatie van vandaag. Ik kijk liever niet alleen naar het aantal besmettingen, maar ook naar de ziekenhuisopnames. Dat aantal ligt nog altijd laag.'

'Uiteraard nemen we risico’s, ik ga daar niet flauw over doen. Ik wil de bezorgdheden van de virologen en vakbonden daarom ook niet wegwuiven. De emoties lopen soms hoog op tijdens die discussies, maar uiteindelijk slagen we er wel altijd in een gedragen akkoord te bereiken.’

Improviseren

Voor de zomervakantie werden vier kleurcodes afgeklopt met telkens een bijbehorend scenario, afhankelijk van de pandemie. Twee weken geleden werd dat toch nog grondig gewijzigd.

Weyts: ‘Dankzij de draaiboeken moeten we in tijden van crisis niet beginnen te improviseren. Maar aan starheid hebben we niets. De wetenschappelijke inzichten evolueren constant, bijvoorbeeld over mondmaskers en verluchting. Als ik daardoor het recht op onderwijs voor meer leerlingen kan garanderen, dan laat ik zo’n kans niet liggen.'

'De aanpassingen zijn allemaal in het voordeel van ons onderwijs. Zo kan de hele eerste graad secundair bij code oranje toch voltijds naar school gaan en valt de voorgeschreven dag afstandsonderwijs in code geel weg.’

Andersom doen de late aanpassingen vermoeden dat code oranje of rood toch strenger zullen uitvallen dan nu wordt beloofd.

Weyts: ‘Ik kan het niet genoeg benadrukken: de scholen sluiten zoals in maart, dat gebeurt nooit meer. Ik ben heel kwaad geweest op de Veiligheidsraad. Tot een uur voor die vergadering leken alle politieke partners het erover eens dat dat we open konden blijven. Tot het echte staatshoofd van Wallonië in Parijs plots beslist de Franse scholen dicht te gooien.’

Met de positieve coronacijfers van vandaag moeten we echt doorzetten. Ben Weyts Vlaams minister van Onderwijs

‘Onze lijn is duidelijk: we blijven zoveel mogelijk in code geel en gaan alleen uitzonderlijk over naar code oranje, als de lokale situatie dat vereist. We hebben die fijnmazige data. Waarom dan een school in Koekelare laten opdraaien voor een uitbraak in Antwerpen?’

Hebt u al zicht op hoeveel gemeenten zich in de gevarenzone bevinden?

Weyts: ‘Die oefening loopt. Als arrondissementen boven de alarmdrempel van 50 besmettingen per 100.000 inwoners zitten, gaat een knipperlichtje branden. Daarna kijkt men naar problematische gemeenten.'

'Daarbij worden veel indicatoren in rekening gebracht: zijn dat grote of kleine gemeenten? Stijgt het aantal besmettingen, of daalt het net? Waar bevindt de uitbraak zich, onder jongeren of in een woon-zorgcentrum? Het is aan de lokale crisiscel om na de eerste schoolweek een voorstel te doen om naar code oranje of rood over te stappen. Finaal moet ik mijn goedkeuring geven.’

Bij uitbraken kunnen klassen of scholen in quarantaine worden gezet. Essentieel daarbij is een goed brononderzoek, maar volgens het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) staat dat nog niet op punt.

Weyts: ‘Er waren nog wat wrijvingen tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CLB over de track-and-trace. Blijkbaar ligt het moeilijk met de scholen te delen wie al dan niet getest is, omdat het om vertrouwelijke informatie gaat. Maar Stefan Grielens (algemeen directeur van het CLB, red.) heeft me woensdagavond laten weten dat de problemen zijn opgelost en dat hij erop vertrouwt dat de doorstroom naar de callcenters vlot kan verlopen.’

Voor eigen deur

Wat als de besmettingen sterk toenemen door het openen van de scholen?

Weyts: ‘Wat de Veiligheidsraad bij een opstoot voor andere maatschappelijke sectoren beslist, daar kan ik me niet over uitspreken. Ik veeg alleen voor eigen deur en stel vast dat het onderwijs er klaar voor is. Zelfs in code rood blijft het basisonderwijs open en kan het hele secundair week om week naar de klas.’

Code rood heeft wel een grote impact op het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen stappen dan bijna volledig over op afstandsonderwijs. Daarvoor kreeg u vorig semester veel kritiek van studenten.

Weyts: ‘Al wat je doet of laat, levert kritiek op, maar ik moet rekening houden met de realiteit. Studenten zijn nu eenmaal de grootste risicogroep. Ze zijn geografisch heel mobiel, als kotstudenten of pendelstudenten. En naarmate de leeftijd toeneemt, nemen ook de risico’s toe. Niet alleen voor de personen zelf, maar evengoed voor hun contacten, omdat hun ouders en grootouders vaker tot de risicogroep behoren.’

Het onderwijs is een logge tanker die maar moeilijk te keren valt, dat lukt alleen met de nodige dosis empathie. Ben Weyts Vlaams minister van Onderwijs

Als het risico zo groot is, waarom beginnen zij dan ook in code geel? We weten nog niet wat de impact van de herfst op de evolutie van de pandemie wordt.

Weyts: ‘Code geel is voor het hoger onderwijs wat strenger dan voor het secundair. Dat is uitgebreid besproken met de rectoren. Die kan je bezwaarlijk roekeloos noemen. We hebben gekeken naar welke bijdrage het onderwijs kan leveren zonder dat de kwaliteit eronder moet lijden.’

Het gevolg van de lokale kleurcodes is dat een student uit Brussel probleemloos in Leuven kan gaan studeren, maar een Leuvense student niet in Brussel.

Weyts: ‘Dat is de keerzijde van de medaille. Je kunt moeilijk studenten beginnen te weren afhankelijk van waar ze wonen. Dat zou tot totale chaos leiden. Je mag perfect kritiek geven, maar geef dan ook maar eens een werkbaar alternatief. Luc Sels (rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, red.) is me in elk geval heel dankbaar voor de aanpak.’

U kent uw pappenheimers en weet hoe ze tevreden te houden. Van de jarenlange vete tussen de N-VA en de katholieke koepel is nog weinig te merken. Is er dan toch geen nieuwe schoolstrijd?