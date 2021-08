Benjamin Dalle veroordeelt homofobe uitspraken VRT-sportjournalist

Demarez is in een storm terechtgekomen. De aanleiding is een filmpje dat op sociale media verspreid wordt waarbij enkele mensen, waaronder VRT-sportjournalist Eddy Demarez, achter de schermen grapjes maken over de geaardheid van de Belgian Cats. Het gebeurde in de nasleep van een Facebook live. Het kanaal stond nog open zonder dat Demarez en co dat wisten.