Beslissing Demir over gascentrale zindert na in Wetstraat

Van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez krijgt ze de volle steun, terwijl de linkse partijen stormlopen tegen haar beslissing. Dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning toekent voor een gascentrale in Vilvoorde zindert na in de Wetstraat.

'Ik ben niet verrast', zei Hans Bonte (Vooruit), burgemeester van Vilvoorde woensdagochtend, een dag nadat bekend was geraakt dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning uitreikt voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde.

Bonte spreekt van een 'puur politieke opstelling', omdat Demir tegen eerdere positieve adviezen ingaat. 'De minister is duidelijk slimmer dan haar eigen adviesinstanties. Zo creëer je een grote rechtsonzekerheid voor investeerders en over de energievoorziening.' Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hekelt dat de beslissing 'rechtsonzekerheid voor alle industriële projecten in Vlaanderen' creëert.

Stikstof

Als reden voor de weigering stelt Demir dat de stikstofuitstoot in de vergunningsaanvraag gebrekkig in kaart was gebracht. De gascentrale van Electrabel zou in een jaar 107.000 kilogram ammoniak uitstoten. Ze wijst erop dat er naast een gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningcommissie ook een negatief advies was van Grimbergen en een bezwaarschrift van Machelen. 'Mijn taak is om op basis van de techniciteiten van dossiers al dan niet te vergunnen', zegt Demir.

'Als ik het dossier zou goedkeuren, breng ik de rechtszekerheid van heel wat bedrijven en landbouwers in gevaar', zegt ze. Die moeten sinds de stikstofinstructie van de minister aan strengere stikstofnormen voldoen als ze een vergunning willen.

Lees Meer Demir weigert vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau spreekt van 'sabotage'. 'Er waren positieve adviezen van de administratie. Er wordt gezocht naar een stok om mee te slaan.' Hij zegt niet te begrijpen dat CD&V en Open VLD 'in de Vlaamse regering toelaten dat hun eigen federale regering wordt tegengewerkt'. De bouw van een gascentrale in Vilvoorde moet de federale kernuitstap in 2025 helpen op te vangen. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) heeft het over 'straatvechtersfederalisme'.

Bevoorradingszekerheid

CD&V heeft bedenkingen bij de beslissing van Demir. 'Ik heb plaatsvervangende schaamte over zo'n belangrijk dossier. Het is jammer dat er tussen het Vlaamse en federale niveau gehakketak is, terwijl het gaat over de bevoorradingszekerheid. Het is tijd dat de premier een Overlegcomité tussen Vlaanderen en de federale regering samenroept', zegt voorzitter Joachim Coens (CD&V).

De N-VA, die voorstander is om twee kerncentrales open te houden na 2025, vindt een bondgenoot in MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die gaf Demir woensdagochtend bij RTBF zijn steun. 'Demir is in haar volle recht. Men wil een geregionaliseerd België, dan moet je de gevolgen dragen. Demir heeft een beslissing gemaakt om het milieu te beschermen.'

'Ik hoor Groen zeggen dat het gevaarlijk is wat de N-VA doet. Echt gevaarlijk is dat zij ons doen geloven dat CRM (het subsidiemechanisme voor gascentrales, red.) de bevoorradingszekerheid garandeert', zegt Bouchez. Hij ijvert er bij de federale regering al langer voor om de twee jongste kerncentrales open te houden. Met de beslissing van Demir hoopt de MR-voorzitter een stok achter de deur te hebben.

Eind november beslist de regering of ze doorzet met de volledige kernuitstap, waarbij alle zeven kerncentrales dichtgaan. In het regeerakkoord spraken de coalitiepartners af dat twee centrales kunnen openblijven als de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is. Door erop te wijzen dat die door de vergunningsweigering in het gedrang komt, hoopt Bouchez de coalitiepartners te bewegen tot een verlenging van die centrales.

Weinig verandering

Maar in de hoofden van de zes andere regeringspartijen lijkt weinig veranderd. 'We houden ons aan het regeerakkoord en zien geen reden om ervan af te wijken. Het is aan Electrabel om een oplossing te vinden', klinkt het op een kabinet.