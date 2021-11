Beslissing Demir stresstest voor Vlaamse regering...

Dat CD&V en Open VLD niet op de hoogte waren dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde zou weigeren, wekt wrevel. 'Het zou nuttig geweest zijn, mocht ze dat vooraf gezegd hebben.'

De Vlaamse viceminister-presidenten Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) hebben er vragen bij dat minister Zuhal Demir de beslissing over het veto voor Vilvoorde al op 29 oktober nam, maar de collega-ministers daar niet over inlichtte. Ze eisten op de ministerraad vrijdag meer uitleg.

'Het zou nuttig geweest zijn, mocht ze dat vooraf gezegd hebben', zei Crevits voor de camera's van VTM. Ze uitte ook haar bezorgdheid over de bevoorradingszekerheid, nu de gascentrale op de helling staat. 'Het is raar dat je zo'n beslissing neemt, maar daar niets over zegt tijdens klimaatonderhandelingen over CO2-uitstoot', is te horen op een kabinet.

Lees Meer Demir besliste al op 29 oktober over gascentrale Vilvoorde

Samenloop

Als verdediging herhaalde Demir wat ze deze week al zei in De Tijd. Het is volgens haar gebruikelijk dat er 10 tot 14 dagen tussen een beslissing en de communicatie zitten. Na de ondertekening moet nog een en ander juridisch en technisch nagekeken worden.

Dat Demir met haar beslissing de federale kernuitstap dreigt te dwarsbomen ligt moeilijk voor CD&V en Open VLD, die ook in de regering-De Croo zitten. 'Ze creëert het beeld dat ze de Vlaamse regering gebruikt om de federale regering tegen te werken. Daar wint de regering noch de N-VA bij', zegt een kabinetsmedewerker.

Op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA) klinkt sussende taal. 'Iedereen begrijpt dat dit een vervelende samenloop van omstandigheden is. De beslissing valt net nu er over de kernuitstap hoogspanning is in de federale regering', zegt Jambons woordvoerder.

Stresstest

De vergunningsweigering is niettemin een stresstest voor de regering. Deze week wekte dat bij CD&V en Open VLD ongenoegen op, maar het kwam niet tot een publieke botsing. Iedereen beseft dat Demir de beslissing op eigen houtje kan nemen, omdat die bevoegdheid haar expliciet is toegekend door de regering. De coalitiepartners zijn ook van oordeel dat de beslissing juridisch in orde lijkt. 'Wie het niet met de beslissing eens is, moet beroep aantekenen', zei Crevits. Al wordt er ook op gewezen dat het tot rechtsonzekerheid voor andere bedrijven kan leiden.