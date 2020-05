Besparing secundair onderwijs beperkt tot half miljoen euro

Het onderwijs kan rekenen op een pak meer geld dan voorzien was in de begroting. Daarmee worden de besparingen in het secundair onderwijs voor dit jaar grotendeels afgewend.

Het secundair onderwijs moet uiteindelijk maar een half miljoen euro besparen in 2020. Nochtans was dit jaar een besparing van 20 miljoen euro gepland. De onderhandelingen over de concrete maatregelen lieten lang op zich wachtten en tot nu toe was het onduidelijk wat er precies zou gebeuren. Bovendien leveren de scholen nu door de coronacrisis extra inspanningen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft daarom geld gevonden om de besparingen voor dit jaar grotendeels te schrappen. Over de 100 miljoen euro die het secundair onderwijs over heel de legislatuur moet besparen is voorlopig niets beslist.