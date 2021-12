Betonstop botst op betaalbaarheid

De Vlaamse regering wil eigenaars voor de volle pot vergoeden als hun grond wordt herbestemd in het kader van de betonstop. Experts waarschuwen voor de hoge factuur van 30 miljard euro. 'Dat is het doodsvonnis van de betonstop.'

Iedereen in de Vlaamse regering is het eens over de noodzaak van een betonstop tot het spook van de kostprijs ervan opdoemt. Om klaarheid te scheppen over de factuur van de betonstop - die moet garanderen dat tegen 2040 geen open ruimte meer ingenomen wordt - bestelde de Vlaamse regering begin dit jaar een rapport bij experts.

Die hebben hun berekeningen klaar en de kostprijs varieert sterk van scenario tot scenario. Het gaat om het geld dat nodig is om eigenaars te vergoeden als hun grond omgevormd wordt tot natuur- of landbouwgrond en ze die niet meer mogen bebouwen.

De essentie De Vlaamse regering wil de open ruimte in Vlaanderen echt open houden door strenger te worden in de bouwvoorschriften.

Eigenaars van bouwgronden in zouden daarom het recht op bouwen kunnen verliezen, wat hun grond minder waard maakt.

Het plan botst al jaren op de hoge factuur: een correcte vergoeding voor die eigenaars.

Een poging om via experts een uitweg te vinden leidt opnieuw naar de keuze tussen een onbetaalbare miljardenfactuur en goedkopere opties, die bijna zeker zullen worden aangevochten.

Als eigenaars vergoed worden aan 100 procent van de marktwaarde, kan de kostprijs oplopen tot 31,5 miljard euro. Dat is het scenario dat Open VLD verkiest. In het rapport geven de experts aan geen voorstander te zijn van dat scenario. 'Door de lat op 31,5 miljard euro te leggen, maak je het per definitie onbetaalbaar. Dat is het doodvonnis van de betonstop', zegt een betrokkene. 'De keuze om mensen aan 100 procent van de marktwaarde te vergoeden is politiek.'

Die 31,5 miljard euro is een veelvoud van de schadevergoeding die gedupeerden vandaag zouden krijgen. De huidige planschaderegeling omvat een vergoeding van 80 procent van de geïndexeerde aankoopwaarde van de grond. Dat betekent dat een eigenaar het investeringsbedrag gewoon terugkrijgt, aangepast aan de koopkracht van vandaag.

Alternatieven

De groep stelt alternatieve formules voor die de betonstop goedkoper maken dan 30 miljard. Een ervan is gedupeerden vergoeden aan 80 procent van de aankoopwaarde, die geïndexeerd zou worden op basis van de index van de vastgoedprijzen en niet meer van die van de consumptieprijzen. De budgettaire impact van dat scenario bedraagt 19,5 miljard euro.

Lees meer Factuur betonstop kan oplopen tot 30 miljard

Een andere optie is een forfaitair systeem. Daarbij zouden verschillende prijzen gelden voor gronden naargelang de afstand tot een weg. Gronden - of delen ervan - die verder dan 50 meter van de weg liggen, worden aan lagere prijzen vergoed. Wie al langer dan 20 jaar een stuk grond bezit, maar dat niet bebouwde, krijgt eveneens een lagere vergoeding. De kostprijs van die optie is minimaal: 1,8 miljard euro.

Discussie

De Vlaamse regering worstelt al jaren met de betonstop. De regering-Bourgeois had al plannen, maar die belandden in 2019 in een politieke coma. De meerderheidspartijen van de regering-Jambon kwamen in december 2020 overeen de opdracht de komende 20 jaar door te schuiven naar de lokale besturen.

Nu moet ze de lastigste knoop doorhakken. Ofwel krijgen eigenaars de volle waarde van hun grond vergoed, met als gevolg dat de factuur oploopt. Ofwel kiest ze voor een goedkopere optie, die erg omstreden is wegens het waardeverlies voor de eigenaars. Die discussie dreigt de regering opnieuw te doen verkrampen. Open VLD wil de eigenaars volledig vergoeden, maar de N-VA heeft twijfels. 'Als de betonstop onbetaalbaar is, zal het systeem sowieso imploderen', klinkt het in die partij.

Het doel van de betonstop is nochtans duidelijk: tegen 2040 moet 30.000 hectare grond herbestemd worden. Zo moet de 'betonsnelheid' - de nieuw ingenomen ruimte per dag - op nul komen te liggen. In 2025 moet de snelheid nog op 3 hectare per dag liggen. In 2019 was dat 5 hectare per dag.

Volgens experts is de betonstop - die omgeturnd werd tot een bouwshift, omdat wel degelijk nog gebouwd kan worden - hoogstnoodzakelijk. De versnippering van de ruimtelijke ordening maakt nutsvoorzieningen erg duur en het openbaar vervoer weinig performant. Bovendien werkt de versnipperde betonmassa in Vlaanderen droogte en overstromingen in de hand.

Ruimtelijke voetafdruk

Ook bij de organisaties die betrokken werden bij het rapport was er onenigheid. De Confederatie Bouw is ervan overtuigd dat de betonsnelheid automatisch op nul ligt tegen 2040. Ze stelt dat Vlaanderen al op koers ligt om tegen 2025 op 3 hectare per dag te zitten 'op basis van de huidige trends'. Omdat de Confederatie Bouw zich niet kon vinden in de bevindingen van het rapport, weigerde ze het te ondertekenen.

Die analyse stuit op tegenkanting van Natuurpunt. 'Onze bebouwde oppervlakte stijgt nog altijd veel sneller dan de bevolkingsgroei. Nog nooit was de ruimtelijke voetafdruk van de Vlaming zo groot. Vandaag nemen we per Vlaming 403 vierkante meter ruimte in om te leven. In 2016 was dat nog minder dan 400 vierkante meter', zegt Frederik Mollen, de expert ruimtelijke ordening van Natuurpunt.

Ook over de vraag welke bewegingsruimte de overheid heeft, bestaat discussie. In het rapport wordt opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof nog nooit bezwaren heeft gemaakt tegen de huidige regels waarbij slechts 80 procent van het waardeverlies wordt vergoed. Een tweede argument is dat erfdienstbaarheden - zoals een recht op vrije doorgang over iemands grond - niet altijd tegen betaling worden gevestigd.