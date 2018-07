Betonstop maar één blok aan Bourgeois' been

Vlaanderen viert vandaag zijn feestdag. Zo komt de Vlaamse regering nog eens in het nieuws. Terwijl de federale regering de voorbije maanden over een oplossing voor de Arco-coöperanten, de beursgang van de bank Belfius en de lijst van zware beroepen twistte, viel op het Martelaarsplein amper iets te melden. De regering-Bourgeois schoof de weinige overblijvende moeilijke dossiers door naar de laatste ministerraden voor het parlementair verlof. Volgende week vrijdag wil de regering daar de laatste vier grote dossiers afkloppen, voor de race naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en de Vlaamse verkiezingen in mei 2019 losbarst.