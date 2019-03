Betonstop naar volgende Vlaamse regering

De nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) kan het pakket maatregelen om de betonstop mogelijk te maken niet meer voor de verkiezingen indienen in het Vlaams Parlement. Dat bleek na afloop van de Vlaamse regering vrijdag. Van den Heuvel volgde vorige maand zijn partijgenote Joke Schauvliege op, nadat zij ontslag had genomen.

Het pakket van vier decreten moet de uitvoering van de betonstop mogelijk maken. Dat is de ambitie om in Vlaanderen vanaf 2040 geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden. De decreten moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken dat Vlamingen die hun bouwgrond verliezen daar een correcte vergoeding voor krijgen. Ook wil Vlaanderen kwetsbare bossen beter beschermen.

Maar dat betekent meteen dat de hele betonstop over de verkiezingen wordt getild, want die procedure vraagt tijd. In theorie is het mogelijk alleen voor de bossen meer tijd te nemen en de andere decreten wel goed te keuren, maar het hele pakket is een delicaat politiek compromis dat voor de zomervakantie is bereikt. Door er één steentje uit te nemen valt het geheel uit elkaar.