Bijkomende aanwijzingen dat PFOS-communicatie politiek werd gesmoord

Het wordt steeds duidelijker dat er in de vorige Vlaamse regering voor werd gekozen om over de PFOS-vervuiling op de Oosterweelwerf niet te communiceren. Dat blijkt uit interne mails die de VRT kon inkijken.

Midden juni berichtte De Tijd dat afvalstoffenmaatschappij OVAM in 2017 al een voorstel op tafel van de toenmalige Vlaamse regering had gelegd om te communiceren over de gezondheidsrisico's van de PFOS-vervuiling rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht.

Er werd toen door alle betrokken partijen uitgebreid overlegd over wie die communicatie op zich zou nemen en op welke manier. Maar uiteindelijk stierven de plannen om proactief te communiceren een stille dood, om onduidelijke redenen.

Uitdrukkelijke opdracht

Interne mails die VRT NWS kon bemachtigen, werpen nu bijkomend licht op de zaak. Het gaat om een interne communicatie van een leidinggevende binnen OVAM. 'Ik heb intussen van het kabinet de uitdrukkelijke opdracht gekregen dat we geen trekkersrol mogen opnemen in dit dossier naar communicatie en zelf geen onderzoek mogen uitvoeren ter controle van het woongebied', staat daarin te lezen.

Dat lijkt te wijzen op een uitdrukkelijke opdracht van toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Maar de voogdijminister van OVAM ontkende eerder dat zij de opdracht heeft gegeven om niet te communiceren.

Gevraagd om een reactie door de VRT-redactie, liet Schauvliege weten dat ze niet mag communiceren omdat er momenteel een onderzoekscommissie loopt in het Vlaams parlement. 'Ik heb voldoende bewijzen en zal die daar op tafel leggen', aldus Schauvliege.

Weyts

Uit andere mails blijkt dat er ook in 2018 vanuit bouwheer Lantis werd gevraagd om te communiceren, ditmaal via het kabinet van toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts.

'Het afgelopen jaar is het dossier tegen alle verwachtingen in binnenskamers gebleven, maar dit gaat naar mijn aanvoelen niet lang meer het geval blijven', schrijft Lantis-communicatiedirecteur Tim Van der Schoot daarin aan zijn CEO Luc Hellemans en het kabinet-Weyts. 'Te veel partijen zijn ondertussen op de hoogte, arbeiders van Fluxys zijn op het terrein actief met zeer uitgebreid beschermingsmateriaal en dit is zichtbaar voor passanten en omwonenden.'

Maar opnieuw kwam het daarop niet tot een communicatie aan omwonenden. Of dat wil zeggen dat de minister zelf op de rem is gaan staan, is evenwel niet duidelijk. Weyts heeft nooit ontkend dat hij op de hoogte was van het dossier, maar droeg altijd aan dat het niet zijn bevoegdheid was om te communiceren en dat OVAM bovendien oordeelde dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was.