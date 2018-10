Bijna 60.000 zitjes te weinig in secundair onderwijs

In Antwerpen, Brussel en Gent is er de komende jaren veel te weinig plaats om alle kinderen in het secundair onderwijs een plekje te bieden. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trekt extra geld uit.

Vlaanderen wacht de komende jaren een gigantische uitdaging om voldoende schoolbanken te voorzien voor het stijgend aantal leerlingen. Het probleem verschuift van het lager naar het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een update van de capaciteitsmonitor.

Tegen het schooljaar 2024-2025 verwachten de onderzoekers een plaatstekort in het secundair onderwijs van bijna 60.000 plaatsen. In Antwerpen zijn er bijvoorbeeld 7.555 plaatsen tekort, in Sint-Niklaas 4.614, in Gent 3.881 en in Brussel bijna 2.000.

De Vlaamse regering investeert daarom de komende drie jaar 150 miljoen euro in extra plaatsen in de klas. Daarvan gaat 130 miljoen naar het secundair en 20 miljoen naar het lager onderwijs. In het lager onderwijs is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd om het plaatstekort op te vangen. 'Daardoor zijn de tekorten in het basisonderwijs grotendeels weggewerkt', zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 'De noden verplaatsen zich nu vooral naar het secundair onderwijs.'

Het geld voor het secundair onderwijs wordt verdeeld over 27 steden en gemeenten met de grootste tekorten. De grootste bedragen gaan naar Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel en Mechelen.