Binnenkort ook GAS-boetes voor snelheidsovertredingen

'We geven hen extra mogelijkheden om gericht te handhaven in zones met snelheidslimieten van 30 en 50 km per uur, zeker als het om schoolomgevingen en stads- of dorpskernen gaat', zegt ze.

1,3 miljoen processen-verbaal

In de eerste helft van 2020 zijn in Vlaanderen meer dan 1,3 miljoen processen-verbaal voor overdreven snelheid opgesteld. In een kwart van de gevallen gaat het om snelheidsovertredingen in een zone 50 en in bijna 5 procent van de gevallen om overtredingen in een zone 30. De handhaving van die snelheidsregels is al langer een probleem omdat de politie niet altijd aanwezig kan zijn.