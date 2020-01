Bodemonderzoek verplicht voor honderdduizend Vlaamse percelen

In sommige gemeenten is nog geen 10 procent van de percelen waarvan vermoed wordt dat ze vervuild zijn onderzocht.

Eigenaars van grond met een risico op bodemverontreiniging zijn vanaf 2021 verplicht die te laten onderzoeken. Maar weinig mensen zijn ervan op de hoogte dat hun grond mogelijk vervuild is.

1. Wat is een risicoperceel?

Een risicoperceel is een stuk grond waarop ooit vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Bodem-onderzoek moet uitmaken of dat tot vervuiling heeft geleid. Vaak gaat het om industrie, van droogkuis tot garages, waarbij schadelijke stoffen zoals minerale oliën, oplosmiddelen of metalen in de bodem zijn kunnen sijpelen. Die resten leveren gevaar op voor de landbouw, de natuur en de gezondheid. Ook kan de verontreiniging het grondwater aantasten. Bij gebrek aan sanering verkommeren veel verontreinigde gronden, waardoor de al schaarse open ruimte verder moet worden aangesneden.

2. Waar zijn risicopercelen gescreend op bodemverontreiniging?

Volgens de afvalmaatschappij OVAM moeten nog zo’n 100.000 percelen gescreend worden op verontreiniging. Dat is de helft van alle Vlaamse risicopercelen. De verschillen tussen de gemeenten vallen op. Zo is in het Oost-Vlaamse Lochristi en het Antwerpse Dessel nog geen 10 procent van de risicopercelen onderzocht. In beide gemeenten wachten meer dan duizend potentieel gevaarlijke percelen op bodemonderzoek. In absolute cijfers bevinden de meeste niet-onderzochte risicopercelen zich in Gent, 4.776 om precies te zijn.

Steden als Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde doen het een stuk beter, met zeven op de tien risicopercelen die al werden gescreend. Koploper is Oud-Heverlee, met bijna negen op de tien gescreende risicopercelen.

Volgens OVAM mogen uit die verschillen geen te forse conclusies worden getrokken. ‘Het verhaal van elke gemeente is anders’, zegt woordvoerder Jan Verheyen. ‘Niet elke gemeente heeft in dezelfde mate en in dezelfde periode een gelijkaardige industriële ontwikkeling gehad.’ Dat kan verklaren waarom sommige regio’s achterlopen in het bodemonderzoek. Ook de soort en de mate van verontreiniging kunnen daardoor sterk verschillen.

3. Hoe weet ik of mijn perceel risico loopt?

Wie zijn grond overdraagt of verkoopt, moet een bodemattest aanvragen bij de gemeente. Daaruit blijkt of de grond een risicoperceel is. Als dat het geval blijkt, is een oriënterend onderzoek verplicht. Dat stelt vast of effectief sprake is van verontreiniging. Het afschaffen van de woonbonus, waardoor in 2019 meer vastgoed van eigenaar verwisselde, gaf zo een boost aan het bodemonderzoek.

Vanaf volgend jaar is iedereen met een risicoperceel verplicht dat te laten onderzoeken en indien nodig te saneren. Tegen 2028 moeten alle risicogronden uitsluitsel krijgen over een mogelijke verontreiniging. OVAM gaat personen met een onderzoekplicht inlichten. Wie daar geen gehoor aan geeft, riskeert sancties. Om onaangename verrassingen te vermijden lanceerde de afvalmaatschappij in november de website ‘De grote grondvraag’. Via een kaart kunt u uw perceel opzoeken en nagaan of dat risico loopt.

Het minste wat gemeenten kunnen doen is hun inwoners inlichten. Freya Perdaens Vlaams parlementslid N-VA

Alleen gaat dat nog niet voor alle 300 Vlaamse gemeenten. In een eerste fase nam een tachtigtal gemeenten deel aan de campagne, ondertussen zijn dat er 125. Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten, waaronder Lochristi en Dessel, staan dus nog niet op de kaart. OVAM hoopt tegen eind dit jaar alle gegevens te hebben. De website wordt de volgende maanden aangevuld met zo’n zeventig gemeenten.

4. Moet ik betalen om mijn perceel te laten onderzoeken?

Een oriënterend bodemonderzoek kost al snel 3.000 euro. Maar particulieren en scholen die zelf niet verantwoordelijk zijn voor de vervuilende activiteiten hebben recht op een vrijstelling. Dan wordt het bodemonderzoek uitgevoerd en betaald door OVAM.