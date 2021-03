Boeren en natuurverenigingen vormen front tegen regeling bouwshift

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich in een open brief in De Standaard tegen de regeling voor de Vlaamse bouwshift. Die is volgens hen onbetaalbaar en zal daardoor dode letter blijven.

De voorzitters van belangengroepen Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vrezen dat we afstevenen op 'een bouwshift op papier'.

De bouwshift, origineel gekend als de betonstop, moet het einde betekenen van het volbouwen van de open ruimte in Vlaanderen. Tegen 2040 moet de 'betonsnelheid' - het tempo waarin open ruimte verdwijnt - op nul hectare liggen. De Vlaamse regering bereikte daar vorig jaar een akkoord over. Een belangrijk punt in dat akkoord was de vergoeding voor eigenaars van gronden. Die moeten een correcte prijs krijgen zonder dat dat de overheidsfinanciën compleet doet ontsporen.

12 miljard factuur bouwshift In 2019 liepen de kostenramingen voor de bouwshift op tot 12 miljard euro.

Als hun grond in waarde daalt omdat de overheid beslist dat er niet op mag worden gebouwd, kregen de eigenaars een hogere prijs. De ‘planschade’ die ze daarvoor krijgen, zal 100 procent van de verkoopwaarde bedragen, besliste de Vlaamse regering. De huidige regeling voorziet daarvoor in een vergoeding van 80 procent, gebaseerd op ‘geïndexeerde aankoopwaarde’, alleen voor gronden aan een uitgeruste weg.

2040

Het gebeurt niet alle dagen dat landbouw- en natuurverenigingen aan dezelfde kant van het front staan. In klimaatdossiers, zoals het stikstofprobleem, verschillen ze fundamenteel van mening. Maar in de open brief, die maandag in De Standaard verscheen, uiten ze samen de vrees dat de kosten te hoog zullen oplopen om het systeem te doen werken. 'De aanpassing lijkt een kleine en billijke verhoging, maar de financiële gevolgen zijn desastreus. De extra kosten voor lokale overheden zouden zelfs kunnen vertienvoudigen. Grond herbestemmen naar open ruimte wordt dan meteen veel minder haalbaar', schrijven ze.

De komende weken begint het Vlaams Parlement met de bespreking van de decreten die moeten leiden tot de bouwshift. In 2019 liepen de kostenramingen op tot 12 miljard euro, al gingen die uit van zeer maximalistische scenario’s waarin de 12.000 hectare woonuitbreidingsgebieden aan de volle waarde van bouwgrond werden verkocht.

Vals dilemma

De overheid wil die miljardenfactuur onder controle houden door ze te spreiden in de tijd én over de gemeenten. Gemeenten hebben de keuze. Ofwel doen ze niets en weigeren ze 20 jaar lang bouwvergunningen in woonuitbreidingsgebieden. In 2040 zal de Vlaamse regering de gebieden dan definitief onbebouwbaar verklaren en de planschade betalen.

Ofwel moeten steden en gemeenten veel meer betalen om open ruimte te vrijwaren, ofwel draaien de betonmolens lustig verder. Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

Ofwel herbestemmen de gemeenten de woonuitbreidingsgebieden nu al tot landbouw-, natuur of bosgebied. In dat geval betalen ze zelf de planschade aan de eigenaars van die gronden. Ofwel beslissen ze alsnog de gebieden aan te snijden en bouwen toe te laten. Maar dat kan alleen maar na een beslissing van de gemeenteraad en dus een lokaal publiek debat. De Vlaamse regering kan die beslissing eventueel nog schorsen.