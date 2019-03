Boerenbond vindt nieuw mestactieplan harde noot om kraken

De Boerenbond verzet zich niet tegen het nieuwe mestactieplan van de Vlaamse regering, al vindt ze het niet fair dat landbouwers een prijs moeten betalen voor dingen die ze niet in de hand hebben, zoals droogte of uitzonderlijke regenval.

Een harde noot om kraken. Dat is de analyse die de Boerenbond maakt van het zesde mestactieplan. De Vlaamse regering diende dat plan dinsdag in het Vlaams Parlement in, dat de regels nu verder moet uitwerken. Sowieso worden op 400.000 hectare aan velden de bemestingregels strenger.

Al twee decennia probeert de Vlaamse overheid te verhinderen dat er zoveel mest op de akkers en velden wordt verspeid dat planten de meststoffen niet opnemen. De mest sijpelt daardoor in het grondwater of vloeit in beken en vervuilt het water. De Europese Unie nam daarom de nitraatrichtlijn aan, die in Vlaanderen om die vier jaar wordt omgezet in een mestactieplan. Het nieuwe plan is de zesde editie.

Droogte

Dat de regels strenger worden, ligt moeilijk in de landbouwwereld, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. 'Zo is het moeilijk om te aanvaarden dat de sector afgerekend wordt op factoren die ze niet in de hand heeft, zoals periodes van droogte of overvloedige regenval, die de waterkwaliteit beïnvloeden.'

Dat de Vlaamse overheid het landbouwareaal wil afbakenen in vier gebieden - met minder strenge of strengere regels - ligt ook lastig. 'Strenge maatregelen opleggen op basis van ontoereikende grondwaterkwaliteit in bepaalde regio’s – zonder dat duidelijk of zichtbaar kan aangetoond worden dat dit een gunstige impact zal hebben – is dan ook moeilijk om te aanvaarden.'

Strenger

'Volgens onze informatie bevat het akkoord dat de Vlaamse regering bereikte nog bijkomende verstrengingen', vervolgt Sonja De Becker. 'We beseffen zeer goed dat extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren, maar dat sommige meerderheidspartijen eisten om verder te gaan dan wat de Europese commissie noodzakelijk acht, valt zwaar. Daarmee plaatst de Vlaamse regering de sector voor een grote en moeilijke opdracht.'

'Ten slotte stellen we vast dat de Vlaamse regering ook de versoepelingen die in het ontwerp-mestactieprogramma voorzien waren voor gebieden waarin de waterkwaliteit – dankzij de inspanningen van de voorbije jaren – wél goed is, opnieuw geschrapt heeft. Ook dat is teleurstellend en weinig motiverend.'