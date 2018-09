Boeve: 'Wie schiet op de koepel van katholiek onderwijs, schiet op onderwijs zelf'

Lieven Boeve, de topman van de katholieke onderwijskoepel, is niet opgezet met de aanval van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

N-VA-voorzitter Bart De Wever claimt in een interview met het VRT-programma De Ochtend de onderwijsportefeuille in de volgende Vlaamse regering. Een N-VA-minister zou volgens hem meer afstand kunnen nemen van de onderwijskoepels, aldus De Wever.

'Dit is geen aanval op Hilde Crevits. Maar ik zou graag die minister van Onderwijs hebben. Niet omdat ik Crevits niet leuk vind, maar omdat wij een minister nodig hebben die verder van de koepels verwijderd staat. Die daar meer druk op kan zetten.'

De N-VA is het regelmatig inhoudelijk oneens met de katholieke onderwijskoepel. Terwijl de N-VA meer wil inzetten op excellentie, legt het katholiek onderwijs volgens de Wever te veel de focus op 'leuke dingen'.

'Ambitieus onderwijs voor iedereen'

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, vindt dat een valse tegenstelling, zegt hij in een reactie aan De Tijd.

'We kennen de knipperlichten over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. In onze nieuwe leerplannen zetten we volop in op ambitieus onderwijs voor iedereen. De kenniscomponent is daarin uiteraard ook belangrijk.'

Boeve is verrast dat De Wever net het vrije net viseert. 'Nieuw onderzoek van Itinera toont aan dat net de katholieke scholen er in slagen om zowel in te zetten op excellent onderwijs als op gelijkekansenbeleid. Als er één net is dat hier niet op moet worden aangesproken, is het ons net.'

Mocht de N-VA de volgende minister van Onderwijs leveren, is Boeve zeker bereid met die minister samen te werken.

'We hebben al samengewerkt met christendemocratische, socialistische en liberale ministers. Als zij het algemeen belang van onderwijs voor ogen houden en dat in gezamenlijk overleg doen, is dat altijd goed gelukt. Minister Crevits werkt goed samen met àlle onderwijsverstrekkers. Dat is een belangrijk element voor een aantal van haar successen.

'We zijn er in geslaagd om nieuwe, ambitieuze eindtermen op te stellen omdat we samen de handen in elkaar hebben geslagen. Wie in onderwijs dingen wil realiseren, doet dat best door iedereen erbij te betrekken.'

Financiering

De N-VA heeft ook kritiek op het geld dat naar de structuren in onderwijs gaat. Maar Boeve waarschuwt: 'Degenen die zeggen dat ze door de onderwijskoepels af te schaffen het onderwijs kunnen herfinancieren, maken de mensen blaasjes wijs.'

Hij haalt er meteen cijfers bij. 'Alleen al de ondersteuning van de directeurs in het lager onderwijs kost 200 miljoen euro. De hele werking van onze koepel - van mijn wedde over de pedagogische begeleiding tot het potlood op mijn bureau - is een vijfde daarvan.'